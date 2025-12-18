خبير يكشف عن 3 قطاعات تمثل منجم ذهب للاقتصاد

18 حجم الخط

أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية باتت تتحرك وفق رؤية استثمارية واضحة تستند إلى محددات علمية دقيقة، توازن بين احتياجات الاقتصاد الوطني ومتطلبات المستثمرين، مشددًا على أن مرحلة القرارات الارتجالية انتهت، وحلت محلها خريطة استثمارية ذكية تقود عملية جذب رؤوس الأموال.

«استثمر في مصر».. منصة إستراتيجية تملكها القاهرة وتغيب عن أعين العالم

وأوضح الحسيني، خلال لقائه عبر قناة «النيل للأخبار»، أن مصر تمتلك أداة استثمارية فريدة لا تتوافر حتى لدى بعض الدول الكبرى، وهي منصة «خريطة استثمر في مصر»، التي تُمكن المستثمر من اختيار القطاع والموقع الجغرافي والاطلاع على جميع البيانات الفنية والتشريعية بضغطة زر. ورغم أهمية المشروع، أشار إلى أن ضعف الترويج الدولي لا يزال يمثل الحلقة المفقودة، ما يحرم مصر من تدفقات استثمارية ضخمة كان يمكن تحقيقها.

ثلاثة قطاعات غير تقليدية تمثل منجم ذهب للاقتصاد المصري

وحول القطاعات الأكثر توافقًا مع رؤية الدولة، كشف الحسيني عن ثلاثة مجالات غير تقليدية مرشحة لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري. في مقدمتها «واحة مصر للسيليكون»، داعيًا إلى إنشاء مدينة تكنولوجية متكاملة تستقطب شركات عالمية كبرى مثل «جوجل» و«مايكروسوفت»، موضحًا أن وجود هذه الكيانات يجذب عشرات الآلاف من الشركات الشريكة، مستندًا إلى بنية رقمية متطورة تشمل الألياف الضوئية والاستعداد لتقنيات الجيل الخامس.

الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية.. مستقبل الطاقة يبدأ من مصر

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الهيدروجين الأخضر يمثل أحد أهم رهانات المستقبل عالميًا، وتمتلك مصر فيه ميزة تنافسية تجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين، إلى جانب الطاقة الشمسية، التي تُصنف تقارير دولية «شمس مصر» ضمن أنقى مصادر الطاقة في العالم. وأكد أن استثمارات قطاع الطاقة مرشحة لجذب رؤوس أموال تفوق القطاعات التقليدية بما لا يقل عن عشرة أضعاف.

الشراكة لا المنافسة مع الصين.. رؤية ذكية لسد الفجوة التكنولوجية

وعن المقارنة مع الصين، أوضح الحسيني أن الفجوة الرقمية لا تُعالج بالمنافسة المباشرة، بل بالشراكة الاستراتيجية، لافتًا إلى أن مصر باتت تمتلك البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية التي تُمكّن الخبرات الصينية من العمل والانطلاق من نقطة متقدمة داخل السوق المصرية.

تسويق ذكي يفتح الباب لنتائج فورية على أرض الواقع

واختتم الحسيني حديثه بالتأكيد على أن توجيه الاستثمارات نحو هذه القطاعات الثلاثة، مع تفعيل التسويق الدولي عبر منتديات شراكة مباشرة بين اتحاد الغرف المصرية ونظرائه في الخارج، من شأنه تحقيق نتائج ملموسة وسريعة تدعم الاقتصاد الوطني وتضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي بقوة.

