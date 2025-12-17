الكهرباء تدفع بماكينات طوارئ لتأمين التغذية بلجان الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات النواب

18 حجم الخط

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن الدفع بماكينات الطوارئ بجميع قطاعات الشركة بالمحافظات الواقعة بجولة الإعادة للمرحلة الثانية لـانتخابات مجلس النواب، وذلك لتأمين التغذية الكهربائية بكافة المقار الانتخابية.



تأمين التغذية الكهربائية بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بضرورة تأمين التغذية الكهربائية واستقراراها ورفع حالات الاستعداد والطوارئ بجميع اللجان الانتخابية بجوله الإعادة لانتخابات مجلس النواب.



وقام المهندس خالد مسعود غمري رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، بجولات تفقدية بجميع قطاعات الشركة بمحافظات ( الغربية – المنوفية – القليوبية ) خلال اليوم الأول بجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.



جولة رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء



واستهل المهندس خالد غمري جولته بتفقد اللجان بمدن ( بنها - شبين الكوم - زفتى)، وذلك لمتابعة وتنفيذ خطة الشركة لتأمين اللجان الرئيسية والفرعية وعدم فصل التيار لأي سبب ومتابعة إصلاح الأعطال بأقصى سرعة لضمان استمرار واستقرار التغذية الكهربية لجميع اللجان حتى انتهاء جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.



وأكد الغمري دور غرفة العمليات بالشركة للمتابعة على مدار الساعة لحين انتهاء الانتخابات.

