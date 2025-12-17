حزب العدل يرصد مخالفات اليوم الأول من إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

18 حجم الخط

قال حزب العدل إن غرفة العمليات المركزية بالحزب تابعت سير التصويت في اليوم الأول من انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، موضحًا أن الحزب يخوض جولة الإعادة بثلاثة مرشحين على المقاعد الفردية في ثلاث دوائر انتخابية.

رصد وقائع شراء أصوات ومخالفات إجرائية بعدة لجان

وأوضح العدل، في بيان صادر عن غرفة عملياته المركزية، أن المتابعة الميدانية رصدت عددًا من المخالفات الانتخابية بعدة لجان، من بينها رصد واقعة توزيع أموال بأحد المحال المجاورة للجنة 55 بمدرسة الشهيد عبد الواحد غالب بدائرة زفتى، إلى جانب رصد واقعة شراء أصوات موثقة بمقطع فيديو بجوار لجنة 159 بمدرسة زفتى الثانوية الصناعية.

وأشار البيان إلى رصد نقطة لحشد الأصوات بأرض النني بشارع الترعة في حي ثانِ المحلة، كما تم تقديم شكوى رسمية بشأن لجنة 29 بمدرسة مدينة العمال، بعد السماح للناخبين بالتصويت باستخدام صور البطاقات الشخصية بدلًا من الأصول، بالمخالفة لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

تفاصيل منع المندوبين من اللجان الانتخابية

وأضاف الحزب أنه تم رصد مخالفات انتخابية أمام لجنة 1 بمدرسة سنباط الثانوية المشتركة، شملت طرد مندوبي الحزب الحاصلين على توكيلات عامة من محيط اللجنة، مع السماح لمندوبي أحد المرشحين بالتواجد داخل محيط اللجنة.

وأكدت غرفة العمليات المركزية لحزب العدل استمرار متابعتها لسير العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الجهات المعنية، لرصد أي مخالفات أو تجاوزات قد تمس نزاهة العملية الانتخابية أو تؤثر على حرية إرادة الناخبين.

وتجرى انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 على مدار يومين، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية تشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات، التي أعلنت جاهزيتها لتأمين اللجان وتيسير عملية التصويت، فيما تتابع الأحزاب المشاركة مجريات الانتخابات عبر غرف عمليات لرصد الملاحظات وتقديم الشكاوى المتعلقة بسير العملية الانتخابية.

