مسئول بالبيت الأبيض: ترامب لم يتخذ قرارًا جديدًا بشأن العقوبات على روسيا

أوضح مسئول بارز في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يصدر حتى الآن أي توجيهات أو قرارات جديدة تتعلق بتشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا، مؤكّدًا استمرار الوضع الحالي دون تغييرات مفاجئة-وفقا لما نقلته القاهرة الإخبارية.

ترامب يواصل متابعة تطورات الساحة الروسية والأوكرانية



وأشار المسئول بالبيت الأبيض إلى أن الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب تواصل متابعة التطورات على الساحة الروسية والأوكرانية، لكنها لم تقرر حتى اللحظة أي إجراءات إضافية من شأنها تشديد الضغط الاقتصادي على موسكو.

السياسة الأمريكية بين الحذر والاستعداد بشأن الحرب الروسية الأوكرانية



تأتي تصريحات البيت الأبيض في إطار محاولة التهدئة وطمأنة الأسواق والدبلوماسية الدولية، مع إبقاء الخيارات مفتوحة لمواجهة أي تحركات روسية قد تستدعي فرض عقوبات جديدة مستقبلًا.

بلومبرج: واشنطن تعد حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

يأتي هذا بينما ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة تعكف على إعداد حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، قد يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري.

عقوبات جديدة تستهدف قطاع الطاقة الروسي



وأشارت الوكالة إلى أن "الولايات المتحدة تحضر حزمة عقوبات جديدة تستهدف قطاع الطاقة الروسي بهدف تشديد الضغوط على موسكو، وسيتم الكشف عن هذه الإجراءات الجديدة خلال الأيام المقبلة".

وبحسب المصادر فإن العقوبات الأمريكية المرتقبة قد تطال ناقلات النفط المشتبه في ارتباطها بنقل الخام الروسي، إضافة إلى شركات التجارة التي تسهل عمليات بيعه.

