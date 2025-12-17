بلومبرج: واشنطن تعد حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

18 حجم الخط

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة تعكف على إعداد حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، قد يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري.

عقوبات جديدة تستهدف قطاع الطاقة الروسي

وأشارت الوكالة إلى أن "الولايات المتحدة تحضر حزمة عقوبات جديدة تستهدف قطاع الطاقة الروسي بهدف تشديد الضغوط على موسكو، وسيتم الكشف عن هذه الإجراءات الجديدة خلال الأيام المقبلة".

وبحسب المصادر فإن العقوبات الأمريكية المرتقبة قد تطال ناقلات النفط المشتبه في ارتباطها بنقل الخام الروسي، إضافة إلى شركات التجارة التي تسهل عمليات بيعه.

خطط فرض عقوبات جديدة على روسيا

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ" أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ناقش خطط فرض عقوبات جديدة على روسيا خلال اجتماع عقده مع مجموعة من السفراء الأوروبيين مطلع الأسبوع الجاري، مؤكدة أن القرار النهائي في هذا الشأن يبقى بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي مناقشة هذه الإجراءات العقابية بالتزامن مع المفاوضات الجارية بين ممثلي الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا لتسوية النزاع.

من جانب آخر، شهدت العاصمة الألمانية برلين يومي 14 و15 ديسمبر الجاري، آخر جولة من المحادثات بين واشنطن وكييف بمشاركة ممثلين عن أوروبا وحلف "الناتو".

وسبق ذلك زيارة مبعوثين أمريكيين إلى موسكو، هما جاريد كوشنر والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.

إدارة ترامب تمارس ضغوطا على فلاديمير زيلينسكي

من جهتهما، ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية وموقع "أكسيوس" الأمريكي أن إدارة ترامب تمارس ضغوطا على فلاديمير زيلينسكي لقبول صفقة السلام الأمريكية المقترحة.

وأوضح الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الناتو ماثيو ويتاكر أن ترامب يسعى لإيجاد وسائل للضغط على كل من أوكرانيا وروسيا لإنهاء الصراع.

وتواصل موسكو رفضها للعقوبات الغربية، معتبرة إياها غير قانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.