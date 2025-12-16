روسيا: لم نتلق أي إشارات حول نتائج مفاوضات أوكرانيا.. ومشاركة الأوروبيين مقلقة

الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
خارج الحدود

أعلنت روسيا أنها لم تتلق بعد أي إشارات واضحة بشأن نتائج المفاوضات الجارية حول أوكرانيا بين الولايات المتحدة وكييف وأوروبا، مشيرًة إلى أن الوضع لا يزال غير محدد والاتصالات الرسمية لم توضح موقف الأطراف الغربية بعد.

 

الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا تثير القلق

وأشار الكرملين في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا لا تبشر بالخير، معتبرًا أن ذلك قد يعكس نهجًا متشددًا أو محاولات للضغط على موسكو، مما يزيد من صعوبة التوصل إلى حل سياسي تفاوضي يرضي جميع الأطراف.

موسكو: نراقب عن كثب تطورات المفاوضات مع أوكرانيا

وشددت روسيا على أنها تتابع عن كثب مجريات المفاوضات، مؤكدة أنها ستستمر في تحليل أي مستجدات قبل اتخاذ أي قرار أو إصدار موقف رسمي، محذرة من أن أي تصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة ويزيد التوتر في المنطقة.

 

يأتي هذا فيما صرح الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب، في وقت سابق بأن الولايات المتحدة باتت قريبة من إنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب جمع موسكو وكييف على موقف ورؤية واحدة تمهيدًا للوصول إلى تسوية تنهي الصراع المستمر.

وأوضح ترامب أن التحدي الأساسي يتمثل في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، مؤكدًا أن أي حل دائم يستلزم قبولًا مشتركًا من روسيا وأوكرانيا يضمن إنهاء العمليات العسكرية وتحقيق الاستقرار.

