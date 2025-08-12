الثلاثاء 12 أغسطس 2025
اللغة الساخرة في الأدب المصري، ندوة بثقافة الفيوم

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

قالت ياسمين ضياء، مدير فرع ثقافة الفيوم: إن مكتبة الطفل والشباب بسنورس عقدت ندوة  بعنوان "اللغة الساخرة في الأدب المصري  من بيرم التونسي إلي الجيل الجديد".

اللغة الساخرة فرع من فروع العامية المصرية

وأشارت إلى تبني الندوة مبدأ أن اللغة الساخرة فرع من فروع العامية المصرية واللغة العربية الفصحى، إذ تستخدم فى كتابتها كلمات بسيطة وعبارات مألوفة مضاف إليها لمسة فنية من خلال السخرية والتهكم، ويستطيع بها الكاتب أن يعبر عن قضايا المجتمع ومشكلاته باسلوب فكاهى، وكان من استخدام الأدباء لهذه اللغة فى التعبير أن جعلت فنون الأدب والشعر والكتابات الصحفية أقرب الى الناس لبساطتها وقدرتها على التعبير عن مشاعر الناس ومشكلاتهم.

بيرم التونسي نقطة فاصلة

كما تناولت الندوة بيرم التونسي كنقطة فاصلة في تاريخ اللغة العامية المصرية، ويكفيه أن أحمد شوقي أمير شعراء الفصحى قد أعجب به وقال جملته الشهيرة “ إنني أخشى على الفصحى من أزجال بيرم التونسي لسلاستها وصورها البديعة وسهولة حفظها وانتقالها على ألسنة الناس”.

وقد انتشر من شعر بيرم  وذاع على ألسنة الناس أقواله “يا أهل المغنى دماغنا وجعنا دقيقة سكوت لله، داحنا شبعنا كلام ماله معنى يا ليل ويا عين ويا آه، طلعت موضه غصون وبلابل شابط فيها حزين، شاكى وباكى وقال موش عارف يشكى ويبكى لمين، واللى جابت له الداء والكافية طرشة ماهش سامعاه” وغيره الكثير من الشعر.

 

حالة الطقس غدا الثلاثاء 12-8-2025 في محافظة الفيوم

فرع ثقافة الفيوم يحتفل باليوم العالمي للصداقة

وفي سياق آخر ضمن البرنامج الصيفي الذي تقدمه المكتبة من ورش تدريبية متنوعة في مختلف التخصصات في الأجازات المدرسية استكملت ورشة تعليم أساسيات الخط العربي، بهدف تعليم الطلبة مسك القلم بطريقة صحيحة، بالإضافة إلى شرح قواعد الكتابة وتكرار الكلمات في كل مرة مع الحروف المنفصلة بشكل واضح.

