باحث إسلامي يكشف أخطر العيوب المزمنة في شخصية الإخوان

قال عماد عبد الحافظ، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية: إن الصور الذهنية التي تقوم على تضخيم ‏الذات والتقليل من الآخر تمثل أحد الملامح الجوهرية للشخصية الإخوانية كما تصنع داخل الجماعة، ‏موضحًا أن هذه البنية النفسية والفكرية لا تنفصل عن الأزمة العميقة التي صنعتها الجماعة لنفسها عبر ‏تاريخها التنظيمي والسياسي.‏

أخطاء الإخوان الجوهرية

وأضاف عبد الحافظ أن جماعة الإخوان لم تنتج فقط أخطاء سياسية عابرة، بل راكمت مع الوقت منظومة ‏كاملة من العيوب البنيوية، شملت طريقة التفكير، وآليات اتخاذ القرار، والعلاقة مع المجتمع والدولة، وهو ‏ما أدى إلى أزمات متلاحقة لم تتمكن من التعامل معها بواقعية أو مراجعة حقيقية.‏

وأشار الباحث في شئون الجماعات الإسلامية إلى أن هذه الأخطاء المتكررة وضعت الجماعة في معضلة ‏حقيقية، تتجاوز فكرة الصراع مع الخصوم أو الضغوط الخارجية، لتصبح أزمة داخلية في الوعي ‏والتنظيم، مؤكدًا أن أي محاولة لفهم واقع الجماعة اليوم يجب أن تنطلق من هذه النقطة تحديدًا.‏

أزمات الإخوان في العالم

وتشهد جماعة الإخوان اليوم حالة من الانكماش والاضطراب على المستوى العالمي، نتيجة تراكم أخطائها الفكرية والتنظيمية على مدار عقود، حيث أظهرت الجماعة هشاشة كبيرة في قدرتها على التكيف مع التحولات السياسية والاجتماعية، وهو ما انعكس على حضورها في عدد من الدول العربية والأوروبية، حيث تواجه قيودًا قانونية وسياسية صارمة، وأزمات ثقة داخلية بين أعضائها.

وإضافة إلى ذلك، تعكس الأزمات المتكررة في الجماعة طبيعة المشكلات الفكرية التي لم تحل بعد، حيث ما زالت تعتمد على تصور قديم يبالغ في تضخيم الذات ويقلل من قيمة الآخرين، وهذه البنية الفكرية جعلتها عرضة للانتقادات الداخلية والخارجية، وأضعفت قدرتها على الابتكار السياسي أو تطوير تصورات فعالة للتواجد الاجتماعي أو السياسي، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

ومن الناحية التنظيمية، تواجه الجماعة أزمة متراكمة في إدارة مواردها البشرية وصراعاتها الداخلية، ما أدى إلى أزمة شرعية داخلية، حيث أصبح السؤال عن القدرة على اتخاذ قرارات صائبة مرتبطًا بشكل مباشر بمدى توافر الوعي والإرادة لدى قياداتها، وهو ما يظل غائبًا إلى حد كبير حتى الآن.

