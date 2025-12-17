اليوم نظر استئناف محمد رمضان على حكم حبسه بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"

18 حجم الخط

تنظر محكمة استئناف الدقي، اليوم، استئناف محمد رمضان على حكم حبسه سنتين بسبب أغنية “رقم واحد يا أنصاص”.

وكانت محكمة جنح الدقي، قد قررت حبس الفنان محمد رمضان سنتين، بسبب نشر أغنية “رقم واحد يا أنصاص” عبر قناة اليوتيوب الخاصة به دون الحصول على التصاريح اللازمة.

محاكمة محمد رمضان بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

وكانت جهات التحقيق المختصة قد قررت إحالة الفنان محمد رمضان للمحاكمة أمام محكمة الجنح، على خلفية طرحه لأغنية بعنوان “رقم واحد يا أنصاص” عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.

وجاء في أمر الإحالة أن الفنان محمد رمضان، عرض وأذاع مصنفًا سمعيًّا بصريًّا في مكان عام دون الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة، بالمخالفة لأحكام قانون الرقابة على المصنفات الفنية.

وبحسب ما ورد في الدعوى المقامة ضد الفنان، فإن الأغنية تضمنت ألفاظا خارجة عن الذوق العام وتحريضا على العنف والتفاخر بالنفس بصورة تسيء للمجتمع.

