باكستان: دول معادية وراء مزاعم ربطنا بحادث إطلاق النار في أستراليا

قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، يوم الأربعاء، إن بلاده ضحية حملة تضليل منسقة على شبكة الانترنت أعقبت إطلاق النار على شاطئ بوندي في أستراليا.

مزاعم خاطئة تفيد بأن أحد المهاجمين باكستاني الجنسية

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، اتهم تارار "دولا معادية " بما فيها الهند، بنشر مزاعم خاطئة تفيد بأن أحد المهاجمين باكستاني الجنسية.

وأضاف في مؤتمر صحفي في إسلام آباد، أن القيادة الباكستانية تدين بشدة الهجوم الذي وقع الأحد الماضي، وأسفر عن مقتل 16 شخصا في حادث إطلاق نار استهدف احتفالا بعيد الحانوكا.

حادث إطلاق نار في أستراليا

ويوم الأحد الماضي، أطلق شخصان النار على حشد كان يحتفل بعيد الأنوار اليهودي "حانوكا" على الشاطئ الشهير، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات.

وقتل أحد المهاجمين برصاص قوات الأمن الأسترالية، بينما أصيب الآخر بجروح خطيرة وتم احتجازه.

