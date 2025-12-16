رئيس وزراء أستراليا: هجوم سيدني الإرهابي يبدو مدفوعا بأيديولوجية داعش

18 حجم الخط

كشف رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، أن هجوم سيدني يبدو مدفوعًا بأيديولوجية تنظيم داعش، جاء ذلك في أعقاب حادث إطلاق نار وقع على شاطئ بوندي بيتش، أسفر عن مقتل 16 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين.

كان ألبانيز، كشف، الإثنين، أن الحكومة ستفرض قوانين وطنية أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية، موضحًا أنه سيقترح قيودًا جديدة تشمل الحد من عدد الأسلحة التي يمكن للمالك المرخص امتلاكها.

وأضاف رئيس الوزراء: "الحكومة مستعدة لاتخاذ أي إجراء ضروري، ويشمل ذلك الحاجة إلى قوانين أسلحة نارية أكثر صرامة، ظروف الناس يمكن أن تتغير، ويمكن أن يتطرف الأفراد على مدى فترة من الزمن، لذلك لا ينبغي أن تكون التراخيص دائمة".

وأشار ألبانيز إلى أن الهجوم الإرهابي في بوندي بيتش كان "عمل شر محض"، مؤكدًا استمرار التحقيقات من قبل السلطات الأسترالية لتحديد كل الملابسات المتعلقة بالحادث.

ومن جانبها، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان نشرته اليوم الإثنين، أنه يوجد بين ضحايا هجوم سيدني، مواطنون روس من المقيمين بشكل دائم في أستراليا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "بات معروفًا، أنه يوجد بين ضحايا الهجوم الإرهابي في سيدني، للأسف، مواطنون من بلادنا يقيمون بشكل دائم في أستراليا".



وأوضحت زاخاروفا أن موسكو تلقت نبأ الهجوم الإرهابي في سيدني بحزن عميق.

