الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس وزراء أستراليا: هجوم سيدني الإرهابي يبدو مدفوعا بأيديولوجية داعش

رئيس الوزراء الأسترالي،
رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، فيتو
18 حجم الخط

كشف رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، أن هجوم سيدني يبدو مدفوعًا بأيديولوجية تنظيم داعش، جاء ذلك في أعقاب حادث إطلاق نار وقع على شاطئ بوندي بيتش، أسفر عن مقتل 16 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين.

كان ألبانيز، كشف، الإثنين، أن الحكومة ستفرض قوانين وطنية أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية، موضحًا أنه سيقترح قيودًا جديدة تشمل الحد من عدد الأسلحة التي يمكن للمالك المرخص امتلاكها.

وأضاف رئيس الوزراء: "الحكومة مستعدة لاتخاذ أي إجراء ضروري، ويشمل ذلك الحاجة إلى قوانين أسلحة نارية أكثر صرامة، ظروف الناس يمكن أن تتغير، ويمكن أن يتطرف الأفراد على مدى فترة من الزمن، لذلك لا ينبغي أن تكون التراخيص دائمة".

وأشار ألبانيز إلى أن الهجوم الإرهابي في بوندي بيتش كان "عمل شر محض"، مؤكدًا استمرار التحقيقات من قبل السلطات الأسترالية لتحديد كل الملابسات المتعلقة بالحادث.

ومن جانبها، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان نشرته اليوم الإثنين، أنه يوجد بين ضحايا هجوم سيدني، مواطنون روس من المقيمين بشكل دائم في أستراليا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "بات معروفًا، أنه يوجد بين ضحايا الهجوم الإرهابي في سيدني، للأسف، مواطنون من بلادنا يقيمون بشكل دائم في أستراليا".


وأوضحت زاخاروفا أن موسكو تلقت نبأ الهجوم الإرهابي في سيدني بحزن عميق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هجوم سيدني انتوني البانيز أستراليا داعش إطلاق نار شاطئ بوندي بيتش قتلى اصابات قوانين الأسلحة النارية تشديد القيود الإرهاب حادث ارهابى

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتقدم على بورنموث بثنائية في الشوط الأول

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار غدا الثلاثاء

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة على 7 مدن

تعطيل الدراسة يشعل الجدل، حقيقة وقف الدراسة اليوم بسبب الطقس السيئ

شبورة كثيفة لمدة 6 ساعات، تعرف على حالة الطقس غدا الثلاثاء

10 صور تكشف الحادث، انقلاب حاويات قطار بطوخ يدمر سور المنازل ويوقف حركة السكك الحديدية

موعد نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب والقنوات الناقلة

السبب مفاجأة، محامي عروس المنوفية يوضح أسباب استبعاد والدة الجاني من الاتهام

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

9 ملاعب حديثة تستضيف مباريات أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤيا الغابة في المنام وعلاقتها بالمرور بحالة نفسية سيئة

أدعية مستحبة في نهاية العام الميلادي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads