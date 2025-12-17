زيت المحرك يحترق في صمت، 5 علامات خفية تهدد سيارتك قبل فوات الأوان

18 حجم الخط

زيت المحرك، زيت المحرك عالي الجودة يساعد في تقليل الاحتكاك، مما يعزز الأداء ويقلل من استهلاك الوقود، ويعمل بشكل أفضل في الظروف القاسية مثل درجات الحرارة العالية أو المنخفضة، يُفضل تغيير الزيت كل 6 أشهر أو بعد قطع مسافة 5,000 كيلومتر، لكن يعتمد ذلك أيضًا على نوع الزيت المستخدم ونمط القيادة.

إذا وجدت نفسك تُكمل ملء الزيت أكثر من المعتاد، فهذه علامة تحذيرية. قد يكون الاستهلاك المفرط للزيت ناتجًا عن عوامل متعددة، منها التآكل، وعطل في الأختام، وعدم كفاية الصيانة. إليك بعض الأسباب الأكثر شيوعً لاحتراق زيت المحرك:

جدران الأسطوانات البالية وراء احتراق زيت المحرك

تُشكّل حلقات المكبس سدًا محكمًا بين المكابس والأسطوانات التي تدور فيها، مما يمنع دخول غازات الاحتراق وخروج الزيت. مع مرور الوقت، قد يتآكل هذان المكونان بسبب الاحتكاك، مما يزيد من تحملهما، ويسمح بتسرب الزيت، مما قد يؤدي إلى احتراقه أثناء عملية الاحتراق.



تمنع أختام الصمامات تسرب الزيت إلى غرفة الاحتراق من الأعلى. إذا كانت مشوهة أو متصلبة أو متشققة، فقد يتسرب الزيت ويحدث عمليا احتراق زيت المحرك بسرعة.

صمام تهوية علبة المرافق الإيجابية (PCV) المعيب

يساعد نظام صمام PCV على تنظيم الضغط داخل المحرك عن طريق إعادة توجيه الوقود غير المحترق وغازات الاحتراق من علبة المرافق إلى مشعب السحب لإعادة حرقها. قد يؤدي انسداد صمام PCV إلى ضغط زائد في علبة المرافق، مما قد يدفع الزيت عبر الحشيات والأختام مسببًا تسربات. أما إذا كان صمام PCV مفتوحًا، فقد يسحب بخار الزيت الزائد إلى غرفة الاحتراق، مما يؤدي إلى احتراق زيت المحرك.



قد يؤدي استخدام زيت خاطئ أو رديء الجودة إلى تقليل التشحيم، مما قد يؤدي إلى زيادة الحرارة داخل المحرك عندما تفرك الأجزاء معًا، وقد يتسبب في تلف الأختام مما يؤدي إلى تسرب الزيت.



متى كانت آخر مرة أحضرت فيها سيارتك لتغيير الزيت؟ إذا كانت الإجابة “لا”، فقد يكون لديك فلتر زيت مسدود أو تراكم رواسب في ممرات الزيت، مما قد يزيد ضغط الزيت ويؤدي إلى تجاوز الزيت للأختام أو الحشيات. مع وجود انسدادات كثيرة، قد تكون النتيجة أسوأ – انخفاض ضغط الزيت في مناطق حساسة، والتسبب في تآكل ميكانيكي خطير قد يؤدي إلى تلف داخلي للمحرك.

أعراض احتراق زيت المحرك

قد يظهر احتراق زيت المحرك أو استهلاكه المفرط بهدوء – لا أضواء تحذير، ولا برك ماء، مجرد دلائل خفية على وجود مشكلة في غطاء المحرك. لحسن الحظ، الانتباه لهذه العلامات الصغيرة مبكرًا قد يجنبك مشاكل أكبر وأكثر تكلفة في المستقبل. إليك ما يجب عليك البحث عنه، والاستماع إليه، وشمّه:

1 – الدخان الأزرق

عندما يحترق الزيت داخل غرفة الاحتراق، يُحوّل عادم سيارتك إلى لون أزرق ضبابي. قد تراه عند تشغيل السيارة لأول مرة، أو بعد توقفها قليلًا، أو عند التسارع للأسف، مع أنه قد يبدو كستار دخان من سيارة جيمس بوند، إلا أنه ليس خدعة ترفيهية، بل هو علامة على تسرب الزيت إلى غرفة الاحتراق واشتعاله مع الوقود.



2 – رائحة احتراق:

إذا كانت رائحة احتراق شيء ما تحت غطاء المحرك، ولكنك لستَ في منطقة الاحتراق الخلفي، فقد يكون هناك تسرب زيت في سيارتك يتساقط على أجزاء المحرك الساخنة، مثل أنابيب العادم. ومع ذلك، قد يكون هذا أيضًا علامة على احتراق الزيت في غرفة الاحتراق.

مقياس الزيت

3 – انخفاض مستوى الزيت: إذا لم تلاحظ أي تسريبات، ولكنك لاحظت أنك تُضيف الزيت بين كل تغيير وآخر، فهذه علامة على اختفاء الزيت داخل المحرك بدلًا من تسربه إلى مدخل سيارتك. تجدر الإشارة إلى أن ضوء الزيت لا يُضيء عادةً إلا عند انخفاض مستوى الزيت إلى مستويات خطيرة، لذا احرص على إجراء فحص دوري للزيت بانتظام.

4 – انخفاض ضغط الزيت:

هناك عدة أسباب لانخفاض ضغط الزيت، منها احتراق الزيت. إذا ومض ضوء تحذير ضغط الزيت، أو لاحظت صوت طقطقة أو نقر، فقد يعني ذلك أن محركك لا يحصل على ضغط الزيت المطلوب، وبالتالي، لا يحصل على التزييت اللازم.

5 – خشونة في التشغيل أو خلل في الاشتعال:

عندما يدخل الزيت إلى غرفة الاحتراق، قد يتلف شمعات الاحتراق ويؤثر سلبًا على نسبة الهواء إلى الوقود. النتيجة؟ تباطؤ خشن، تسارع ضعيف، أو خلل في الاشتعال عشوائي يجعل سيارتك تشعر بالخمول.

مهما كانت الأعراض، إذا كان زيت المحرك يستنزف أسرع من استهلاك البنزين، فقد حان الوقت لتشخيص احترافي. يستطيع فريقنا فحص سيارتك وتحديد ما إذا كان سبب فقدان الزيت هو تسريبات بسيطة أو احتراق داخلي، لضمان بقاء سيارتك في مكانها الصحيح على الطريق.

فحص مستويات الزيت بانتظام:

حتى يتم إصلاح المشكلة، افحص مقياس مستوى الزيت أسبوعيًا وقم بتعبئته عند الحاجة للمساعدة في منع حدوث أضرار كارثية للمحرك.

احصل على تشخيص احترافي:

يمكن للفنيين المعتمدين،، المساعدة في تحديد سبب احتراق زيت المحرك، سواء كان ذلك بسبب حلقات المكبس المتسربة، أو أختام الصمامات، أو صمامات PCV المعيبة.

