حسن مصطفى: منتخب مصر قادر على التتويج ببطولة أمم إفريقيا

أكد حسن مصطفى، نجم الكرة المصرية السابق، أن الجهاز الفني لـمنتخب مصر بقيادة حسام حسن يعمل على تجربة عدد كبير من اللاعبين، من أجل إيجاد حلول مناسبة تحسبًا لغياب بعض العناصر الأساسية، مشيرًا إلى أن غياب محمد صلاح وعمر مرموش أتاح الفرصة لاختبار لاعبين آخرين.

وقال مصطفى، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة "cbc":"حسام حسن اطمن على لاعيبة كتير، وشارك عناصر مختلفة في ظل غياب محمد صلاح ومرموش، وده مهم علشان يكون في حلول لأي ظروف طارئة".

وأضاف أن الأداء كان يحتاج إلى ضغط أعلى: “كنت أتمنى أشوف المنتخب بيضغط ضغط عالي وضغط متوسط، مش اللعب دايمًا في وسط الملعب، خصوصًا إن الضغط العالي بيفرق في المباريات الكبيرة”.

إمام عاشور، فيتو

تجهيز إمام عاشور

وأشار حسن مصطفى إلى أن التنسيق كان مطلوبًا بين منتخب مصر المشارك في كأس العرب والجهاز الفني الحالي، من أجل تجهيز بعض اللاعبين، وعلى رأسهم إمام عاشور، قائلًا:"حسام حسن بيحاول يجهز إمام عاشور، واللاعب بذل مجهود كبير، ولو كان شارك في كأس العرب كان مستواه هيكون أفضل، لأنه لاعب كبير وعنده ثقة في نفسه."

وتطرق نجم المنتخب السابق إلى مباراة نيجيريا، مؤكدًا أن حسام حسن منح المنافس الاستحواذ، واعتمد على اللعب في ظهر المدافعين، وهو ما ظهر جليًا في الهدف الأول، مشددًا على ضرورة تنويع الأساليب الخططية.

مصطفى محمد بديل كويس في أمم إفريقيا

كما تحدث عن خط الهجوم، موضحًا:"مصطفى محمد لاعب كبير ومهم، وممكن يكون بديل كويس في أمم أفريقيا، خاصة إن التوقعات بتشير لمشاركة محمد صلاح ومرموش وتريزيجيه، على أن يلعب مرموش كمهاجم صريح".

وانتقد حسن مصطفى مستوى حارس المرمى محمد الشناوي، محملًا إياه مسؤولية هدف نيجيريا، مؤكدًا أنه لم يظهر بمستواه المعهود في أكثر من مباراة مؤخرًا.

المنتخبات العربية تخشى منتخب مصر

واختتم تصريحاته بالتأكيد على قدرة المنتخب الوطني على المنافسة بقوة في بطولة أمم إفريقيا المقبلة، قائلًا:"أتمنى اللاعيبة يكون عندها حماس أكتر، واللعب في المغرب هيكون في أجواء قريبة من مصر، من غير رطوبة أو حر، وإن شاء الله نكسب البطولة. كل المنتخبات العربية بتخشى مصر وبتحسب لها حساب، وافتكر في 2006 و2008 مكانّاش مرشحين ورغم كده خدنا البطولتين".

