الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حسن مصطفى: منتخب مصر قادر على التتويج ببطولة أمم إفريقيا

حسام حسن يصافح مصطفى
حسام حسن يصافح مصطفى محمد، فيتو
18 حجم الخط

أكد حسن مصطفى، نجم الكرة المصرية السابق، أن الجهاز الفني لـمنتخب مصر بقيادة حسام حسن يعمل على تجربة عدد كبير من اللاعبين، من أجل إيجاد حلول مناسبة تحسبًا لغياب بعض العناصر الأساسية، مشيرًا إلى أن غياب محمد صلاح وعمر مرموش أتاح الفرصة لاختبار لاعبين آخرين.

وقال مصطفى، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة "cbc":"حسام حسن اطمن على لاعيبة كتير، وشارك عناصر مختلفة في ظل غياب محمد صلاح ومرموش، وده مهم علشان يكون في حلول لأي ظروف طارئة".

وأضاف أن الأداء كان يحتاج إلى ضغط أعلى: “كنت أتمنى أشوف المنتخب بيضغط ضغط عالي وضغط متوسط، مش اللعب دايمًا في وسط الملعب، خصوصًا إن الضغط العالي بيفرق في المباريات الكبيرة”.

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

تجهيز إمام عاشور 

وأشار حسن مصطفى إلى أن التنسيق كان مطلوبًا بين منتخب مصر المشارك في كأس العرب والجهاز الفني الحالي، من أجل تجهيز بعض اللاعبين، وعلى رأسهم إمام عاشور، قائلًا:"حسام حسن بيحاول يجهز إمام عاشور، واللاعب بذل مجهود كبير، ولو كان شارك في كأس العرب كان مستواه هيكون أفضل، لأنه لاعب كبير وعنده ثقة في نفسه."

وتطرق نجم المنتخب السابق إلى مباراة نيجيريا، مؤكدًا أن حسام حسن منح المنافس الاستحواذ، واعتمد على اللعب في ظهر المدافعين، وهو ما ظهر جليًا في الهدف الأول، مشددًا على ضرورة تنويع الأساليب الخططية.

 

مصطفى محمد بديل كويس في أمم إفريقيا

كما تحدث عن خط الهجوم، موضحًا:"مصطفى محمد لاعب كبير ومهم، وممكن يكون بديل كويس في أمم أفريقيا، خاصة إن التوقعات بتشير لمشاركة محمد صلاح ومرموش وتريزيجيه، على أن يلعب مرموش كمهاجم صريح".

وانتقد حسن مصطفى مستوى حارس المرمى محمد الشناوي، محملًا إياه مسؤولية هدف نيجيريا، مؤكدًا أنه لم يظهر بمستواه المعهود في أكثر من مباراة مؤخرًا.

 

المنتخبات العربية تخشى منتخب مصر

واختتم تصريحاته بالتأكيد على قدرة المنتخب الوطني على المنافسة بقوة في بطولة أمم إفريقيا المقبلة، قائلًا:"أتمنى اللاعيبة يكون عندها حماس أكتر، واللعب في المغرب هيكون في أجواء قريبة من مصر، من غير رطوبة أو حر، وإن شاء الله نكسب البطولة. كل المنتخبات العربية بتخشى مصر وبتحسب لها حساب، وافتكر في 2006 و2008 مكانّاش مرشحين ورغم كده خدنا البطولتين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر حسام حسن محمد صلاح عمر مرموش إمام عاشور نيجيريا مصطفي محمد محمد الشناوي

مواد متعلقة

حمادة صدقي: أداء منتخب مصر أمام نيجيريا مطمئن، وإمام عاشور يصنع الفارق

أشرف صبحي وأبو ريدة يجتمعان بـ صلاح ويشعلان حماس منتخب مصر قبل أمم إفريقيا (فيديو وصور)

بعد العودة من الإصابة، رسالة مؤثرة من إمام عاشور تشعل مواقع التواصل عقب فوز مصر على نيجيريا

أبرز نجوم منتخب زيمبابوي قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا بالمغرب

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، ارتفاع وانخفاض مفاجئ في الطماطم والباذنجان والبطاطس

حالة الطقس غدا الأربعاء، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

شبورة كثيفة وانخفاض ملحوظ في الحرارة، تحذير عاجل من الأرصاد على الطرق السريعة والزراعية فجرا

أسعار الزيت تتصاعد اليوم، عباد الشمس والذرة تشهدان ارتفاعات جديدة في الأسواق

شائعتان في يوم واحد، شيرين عبد الوهاب ومحيي إسماعيل يردان على الأكاذيب الصحية

ليلة أهلاوية ساحرة في المنصورة، أبرز نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف أحمد عبد القادر (صور)

الشرقية على صفيح ساخن قبل جولة الإعادة لمجلس النواب، تحالفات خفية وتراشق انتخابي

بعد واقعة إيلون ماسك، واشنطن تحذر أوروبا: "الرد قادم" إذا استمرت القيود على شركاتنا

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads