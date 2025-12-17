الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتخابات النواب، إقبال كبير ومريض يخرج من المستشفى للتصويت بلجنة إمام ناصف بدمياط (صور)

اقبال جماهير علي
اقبال جماهير علي اللجان امام مدرسة امام ناصف بالزرقا
18 حجم الخط

شهدت لجنة مدرسة إمام ناصف بمدينة الزرقا في محافظة دمياط، عصر اليوم الأربعاء، إقبالا ملحوظا من المواطنين، وسط انتظام العملية الانتخابية وتواجد القضاة والمشرفين لتيسير التصويت في اليوم الأول من جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

تكدس الناخبين أمام اللجان

وحرص الناخبون على الإدلاء بأصواتهم رغم الزحام، ما يعكس حرصهم على المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري، وسط أجواء من التنظيم والالتزام بالقواعد الانتخابية.

 

اقبال كبير علي لجنة امام ناصف بالزرقا، ومريض يصر علي الادلاء بصوته رغم ظروفه الصحية 
إقبال كبير على لجنة إمام ناصف بالزرقا، ومريض يصر على الإدلاء بصوته رغم ظروفه الصحية 

مشهد انساني مؤثر أمام اللجان

ورصدت كاميرات موقع “ فيتو ”  لحظة مؤثرة لرجل مسن مريض خرج من المستشفى على نقالة الإسعاف ليدلي بصوته لأحد المرشحين، في مشهد جسد إرادة المواطنين القوية في المشاركة بالانتخابات رغم الظروف الصحية الصعبة، و أضفى بعدا انسانيا مؤثرا على اليوم الأول لجولة الإعادة.

متابعة دقيقة لضمان سير العملية الانتخابية

شهدت اللجان تواجد مكثف للقضاة والمشرفين والجهات الامنية لتسهيل عملية التصويت، مع التأكيد على الالتزام بكافة الاجراءات القانونية والتنظيمية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، وتقديم التسهيلات اللازمة لجميع الناخبين.

اللجان وعدد الناخبين

تغطي الجولة الثانية من الاعادة بالدائرة الثانية كلا من مراكز كفر سعد وفارسكور والزرقا والسرو، بعدد 80 مركز انتخابي و93 لجنة فرعية مجهزة بالكامل لاستقبال نحو 514820 ناخب وناخبة، وسط خطة محكمة لتسهيل حركة الناخبين وتجنب اي ازدحام، بما يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة وفعالية.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المصريين بالخارج أبدوا إقبالًا ملحوظًا على المشاركة في العملية الانتخابية، حيث شهدت مقار اللجان في عدد من الدول العربية مشاركة واسعة في الرياض، الكويت، عمّان، دبي، المنامة، أبو ظبي، الدوحة، ومسقط، مع تنظيم سلس وإجراءات ميسرة للناخبين. كما امتد الإقبال إلى عدد من الدول الأوروبية مثل ميلانو، باريس، روما، وهامبورج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الوطنية للانتخابات الظروف الصحية انتخابات مجلس النواب بمحافظة دمياط جولة الاعادة للمرحلة الثانية دمياط سير العملية الانتخابية محافظة دمياط نتخابات مجلس النواب مدينة الزرقا

مواد متعلقة

محافظ دمياط يتابع اللجان الانتخابية من داخل الشبكة الوطنية

هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟ أمين الفتوى يوضح الأحكام الشرعية (فيديو)

حزب الوفد يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

"دلهمو الغرقانة" حكايات إنسانية من قرية منسية تقاوم الاختفاء.. محنة عم محروس الذي ابتلع بيته الفيضان.. ومأساة فادية التي غرقت فرحة ابنتها في الماء.. وأحمد قضى ليلة العمر في مستنقع

زاد العقول والقلوب!

حديث العقل والروح، شيرين حلمي يفسر كيف قادت قصة آدم إلى فهم طبيعة الإنسان وضعفه (فيديو)

رقية أنور السادات تكشف علاقة والدها بصلاح ذو الفقار فى السجن

الأكثر قراءة

5 معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة نيفين مندور

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور

الصور الأولى لشقة نيفين مندور بالإسكندرية، والنيابة تعاين موقع الحريق

السكة الحديد: الصيانة والتطوير وراء تأخيرات قطار القاهرة طنطا بالساعات

"قضايا الدولة" تدفع بعدم قبول دعاوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

النائب حشمت أبو حجر يكشف سبب انسحابه من انتخابات النواب بدائرة البساتين ودار السلام

بعد انتهاء معاينة النيابة، نقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى المشرحة بالإسكندرية (صور)

يزن النعيمات يجرى جراحة الرباط الصليبي

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني في المركزي المصري يسجل 123.34 جنيه للبيع بتعاملات الأربعاء

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق بمنتصف تعاملات الأربعاء

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. عياد الطنطاوي نشر علوم الإسلام واللغة العربية في روسيا

من جامع القاهرة إلى الأزهر، تاريخ منارة العلم الإسلامي وقصة إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة

تفسير رؤيا الجن في المنام وعلاقتها باعتلاء مناصب مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads