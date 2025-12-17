انتخابات النواب، إقبال كبير ومريض يخرج من المستشفى للتصويت بلجنة إمام ناصف بدمياط (صور)

18 حجم الخط

شهدت لجنة مدرسة إمام ناصف بمدينة الزرقا في محافظة دمياط، عصر اليوم الأربعاء، إقبالا ملحوظا من المواطنين، وسط انتظام العملية الانتخابية وتواجد القضاة والمشرفين لتيسير التصويت في اليوم الأول من جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

تكدس الناخبين أمام اللجان

وحرص الناخبون على الإدلاء بأصواتهم رغم الزحام، ما يعكس حرصهم على المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري، وسط أجواء من التنظيم والالتزام بالقواعد الانتخابية.

إقبال كبير على لجنة إمام ناصف بالزرقا، ومريض يصر على الإدلاء بصوته رغم ظروفه الصحية

مشهد انساني مؤثر أمام اللجان

ورصدت كاميرات موقع “ فيتو ” لحظة مؤثرة لرجل مسن مريض خرج من المستشفى على نقالة الإسعاف ليدلي بصوته لأحد المرشحين، في مشهد جسد إرادة المواطنين القوية في المشاركة بالانتخابات رغم الظروف الصحية الصعبة، و أضفى بعدا انسانيا مؤثرا على اليوم الأول لجولة الإعادة.

متابعة دقيقة لضمان سير العملية الانتخابية

شهدت اللجان تواجد مكثف للقضاة والمشرفين والجهات الامنية لتسهيل عملية التصويت، مع التأكيد على الالتزام بكافة الاجراءات القانونية والتنظيمية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، وتقديم التسهيلات اللازمة لجميع الناخبين.

اللجان وعدد الناخبين

تغطي الجولة الثانية من الاعادة بالدائرة الثانية كلا من مراكز كفر سعد وفارسكور والزرقا والسرو، بعدد 80 مركز انتخابي و93 لجنة فرعية مجهزة بالكامل لاستقبال نحو 514820 ناخب وناخبة، وسط خطة محكمة لتسهيل حركة الناخبين وتجنب اي ازدحام، بما يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة وفعالية.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المصريين بالخارج أبدوا إقبالًا ملحوظًا على المشاركة في العملية الانتخابية، حيث شهدت مقار اللجان في عدد من الدول العربية مشاركة واسعة في الرياض، الكويت، عمّان، دبي، المنامة، أبو ظبي، الدوحة، ومسقط، مع تنظيم سلس وإجراءات ميسرة للناخبين. كما امتد الإقبال إلى عدد من الدول الأوروبية مثل ميلانو، باريس، روما، وهامبورج.

