الوادي الجديد تقضي على العشوائيات بأحياء راقية متكاملة المرافق

تواصل مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، جهودها في رصف الشوارع والطرق الداخلية ببلاط الإنترلوك، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بسرعة الانتهاء من خطة رفع كفاءة الطرق الداخلية بالأحياء القديمة بمراكز المحافظة؛ لتيسير حركة المواطنين واستعادة المظهر الحضاري بهذه المناطق.

وأكد المهندس أحمد عبد الرحيم مدير مديرية الطرق والنقل بالوادي الجديد، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، أنه جارى الانتهاء من تركيب ٢٠ ألف متر مسطح بلاط انترلوك بواحة الفرافرة كمرحلة أولى بمحيط (مسجد الحصرى، شارع الشيخ مرزوق، شارع الشهيد حمدي سنوسي ) ومختلف شوارع الفرافرة القديمة (الأثرية).

وأشار مدير مديرية الطرق بالوادي الجديد، إلى تركيب إنترلوك بطول ٣٠ ألف متر مسطح بواحة الخارجة كمرحلة أولى بمحيط (حى البلد القديمة، ميدان الشعلة، شارع النصر).

ولفت إلى أنه جار الانتهاء من المرحلة الثانية من رصف الشوارع الداخلية ببلاط الإنترلوك بطول ٥٥ ألف متر مسطح بواحة الداخلة بأحياء (شندوم، دروسه، عين بطور، مدخل قرية الراشدة، مدخل قرية القصر الإسلامية ).

وأشار مدير مديرية الطرق إلى استكمال خطة رفع كفاءة الأحياء الداخلية بمراكز المحافظة خلال خطة عام (2024-2025)، وذلك ضمن جهود المحافظة لتطوير المظهر الحضاري للأحياء، من خلال رصفها ببلاط الإنترلوك، وإضافة الهوية البصرية للشوارع الداخلية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية بمراكز المحافظة الإدارية الخمسة بل الوادي الجديد.

ومن جانبه أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن الأجهزة التنفيذية تعمل بسرعة لتجميل المدن والقرى، وتحسين المرافق، وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، مشددًا على أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى فرض الانضباط بالشارع، ورفع كفاءة الخدمات والمرافق العامة لضمان حياة كريمة وآمنة للمواطنين، كما أكد أن الحملات مستمرة بشكل دوري مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات.

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