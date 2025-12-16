الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
خارج الحدود

زيلينسكي: روسيا تخسر 30 ألف قتيل شهريًا وبوتين لا يبالي

زيلينسكي: روسيا تخسر
زيلينسكي: روسيا تخسر 30 ألف قتيل شهريًا وبوتين لا يبالي
الحرب الروسية الأوكرانية، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا تخسر نحو 30 ألف قتيل شهريًا في حربها على أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يبالي بهذه الخسائر البشرية، وذلك حسبما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف زيلينسكي، أن موسكو تحاول استغلال كل متر من الأراضي الأوكرانية كورقة ضغط في المفاوضات، في حين تستمر الهجمات الروسية في كونها شديدة الدموية وصعبة التنفيذ.

زيلينسكي: الجيش الأوكراني يواجه هجمات روسية كثيفة

وأشار زيلينسكي إلى أن الهجمات الروسية على أوكرانيا صعبة وثقيلة، لكنها لم تمنع قوات الجيش الأوكراني من الاستمرار في الصمود والدفاع عن الأراضي الوطنية، مؤكّدًا أن عزيمة القوات والتنسيق مع الشركاء الدوليين يمثلان عاملًا أساسيًا في مواجهة العدوان.

زيلينسكي يدعو لدراسة مسارات لضمان الأمن واتخاذ قرارات حازمة بشأن الأموال الروسية

وأوضح الرئيس الأوكراني أن أوكرانيا وشركاؤها الدوليون يدرسون عدة مسارات لضمانات الأمن، بما يشمل الخطط الدفاعية والسياسية لضمان عدم تكرار الاعتداءات، مشددًا على ضرورة اتخاذ قرارات حازمة بشأن الأموال الروسية المجمدة لتعزيز قدرة بلاده على الدفاع وإنتاج الأسلحة.

استخدام الأصول الروسية المجمدة لتعزيز القدرات الدفاعية

ولفت زيلينسكي إلى أن الأصول الروسية المجمدة تعد مصدرًا هامًا لتمويل إنتاج الطائرات المسيرة وشراء أنظمة الدفاع الجوي الحديثة، ما يساهم في تعزيز القدرة الدفاعية الأوكرانية وحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

في وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستستمر حتى نهايتها المنطقية، بتحقيق أهدافها، مؤكدا أن روسيا مضطرة للقيام بذلك بالقوة المسلحة.

