بدء تلقي طلبات المعلمين الراغبين في الالتحاق بالمبادرة الرئاسية "إعداد 1000 معلم" بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي لها، بدء تلقي طلبات المعلمين الراغبين في الالتحاق بالمبادرة الرئاسية (إعداد 1000 معلم ليصبحوا مديري مدارس)، والتي يتم من خلالها اختيار عدد من المعلمين المتميزين ليصبحوا مديري مدارس، وذلك بناء على الفاكس الوارد من الادارة المركزية لشؤون المعلمين والإدارة العامة لشؤون القيادات التربوية اختيار الدفعة الثالثة من مبادرة 1000 معلم من شباب المعلمين ، لتدريبهم وتأهليهم ، ليصبحوا مديري مدارس، وبناء على موافقة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٢.

وأوضح الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن الإعلان وفقًا للشروط الآتية:

١- أن يكون السن من ٣٥ : ٤٥ عامًا .

٢- المتقدم يتم تكليفه بوظيفة وكيل مدرسة أو مدير مدرسة .

٣. أن يكون حاصلًا على تقييم أداء كفء خلال آخر ٣ سنوات ، ولا يكون حاصلًا على أي أحكام تأديبية نهائيًّا .

٤. أن يكون لائقًا صحيًّا (بدنيًّا - ذهنيًّا)، وخاليًّا من أي أمراض مزمنة.

5. أن يكون لديه مهارات استخدام الحاسب الآلي والإنترنت ، وبرامج Microsoft Office

٦- أن يكون ملمًا بالاتجاهات المعاصرة في القيادة.

٧. لديه رؤية وأدوات للتطوير الإداري

٨. لديه ثقافة عامة ومتنوعة قياديا وإداريًّا.

٩. ملبيا احتياجات المجتمع المحلي تربويًّا.

١٠- لديه اتجاهات وقيمًا إيجابية.

11- الالتزام بالكتاب الدوري المنظم للمبادرة رقم (٢٠) بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٧

وأكد وكيل تعليم الوادي الجديد، أن المستندات المطلوبة تتضمن :

١. طلب التقدم للإعلان باسم مدير المديرية .

٢. شهادات المؤهلات العلمية معتمدة صورة طبق الأصل.

٣- بيان حالة الكتروني معتمد وبيان حالة يدوي معتمد من واقع الملف، يوضح التسلسل الوظيفي والجزاءات أن وجدت.

٤- آخر ثلاثة تقارير كفاية قبل الإعلان.

5 إفادة من الشؤون القانونية تبين عدم حصول المتقدم على أي أحكام تأديبية نهائيًّا.

٦- السيرة الذاتية والانجازات - صورة شخصية - صورة الرقم القومي - صورة الرقم القومي للزوج او الزوجة - رقم التليفون.

٧. مقترح ورؤية للتطوير الإداري.

ولفت وكيل التعليم، إلى أن الطلب يقدم بإسم مدير مديرية التربية والتعليم مرفق به المستندات المطلوبة بالإدارات التعليمية وذلك خلال (٥) أيام من تاريخ نشر الإعلان وذلك بدءًا من يوم الإثنين الموافق ۱٥ / ۱۲ / ٢٠٢٥ ولن يلتفت لأي طلبات تقدم بعد هذه المدة أو ترد عن طريق البريد.



