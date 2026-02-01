الأحد 01 فبراير 2026
دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتقدم على نهضة بركان بهدف زلاكة بالشوط الأول

بيراميدز
تقدم فريق بيراميدز على نظيره نهضة بركان المغربي، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب إستاد 30 يونيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أهداف مباراة بيراميدز ونهضة بركان 

جاء هدف بيراميدز عن طريق محمود زلاكة في الدقيقة 11.

تشكيل بيراميدز في مواجهة نهضة بركان

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - أحمد عاطف قطة

الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - علي جبر - أسامة جلال - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - يوسف أوباما - حامد حمدان - مصطفى زيكو - مروان حمدي.

تشكيل نهضة بركان أمام بيراميدز

حراسة المرمى: مهدي مفتاح

الدفاع: حمزة الموساوي، إسماعيل قندوس، هيثم منعوت، عبد الحق عسال

الوسط: منير شويعر، زين الدين مشاش، كامارا، أيوب خيري

الهجوم: أسامة المليوي، بول فالير باسين

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

1- نهضة بركان 7 نقاط

2- بيراميدز 7 نقاط

3- ريفرز يونايتد نقطة واحدة

4- باور ديناموز نقطة واحدة

حكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة موريتانيا بقيادة الحكم عبد العزيز بوه، ويعاونه حمدين ديبا المساعد الأول، وخاليدو با المساعد الثاني، وموسى ديو الحكم المساعد الرابع. 

ويراقب اللقاء يعقوب علي من جيبوتي، ويراقب أداء الحكام كوكو دجوبي من توجو، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا، والمنسق الإعلامي إيناس مظهر من مصر، والمنسق الأمني جوسا أندريس من ناميبيا، ومنسق حقوق البث التليفزيوني عبد الرحمن العليمي من مصر.  

