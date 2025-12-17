المشاط والسفير الكندي يوقعان اتفاقيات 3 مشروعات جديدة بـ 552 مليون جنيه

الأربعاء 17 ديسمبر 2025
 وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير أولريك شانون، سفير كندا لدى مصر، اتفاقيات 3 مشروعات جديدة بين الحكومتين المصرية والكندية بقيمة بحوالي 552 مليون جنيه.

العلاقات المصرية - الكندية

وتعقيبًا على ذلك، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالعلاقات المصرية–الكندية وما يجمع البلدين من مصالح مشتركة في العديد من المجالات، معربة عن تقديرها للدعم الكندي لمصر في مجالات التنمية المختلفة، وما تمثله المشروعات الكندية من إضافة مهمة للجهود الوطنية في مجالات التنمية المستدامة، مشيرة إلى ان تلك الاتفاقيات تأتي في إطار التكامل بين آليات التخطيط والتعاون الدولي لدعم جهود التنمية الشاملة في مصر.

 

المحفظة الجارية للتعاون الكندي في مصر

وأشارت إلى المحفظة الجارية للتعاون الكندي في مصر، حيث بلغ إجمالي التمويل الجاري قبل توقيع المشاريع الجديدة حوالي 40 مليون دولار كندي (1.4 مليار جنيه) للمشاريع الجارية موزعة على مجالات دعم المرأة، الاقتصاد، الصحة، التعليم، والزراعة الذكية مناخيًا، لافتة إلى التركيز الجغرافي لهذه المشاريع حيث تغطي مختلف أنحاء مصر، من الصعيد (أسيوط، المنيا) إلى الوجه البحري (البحيرة، الغربية، المنوفية) والمدن الكبرى (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، دمياط).

مشروع الدعم الشامل للاجئات من السيدات والفتيات في مصر

ووقّع الجانبان اتفاقية مشروع الدعم الشامل للاجئات من السيدات والفتيات في مصر للمساهمة في تعزيز محور الحماية والاندماج الاجتماعي ضمن المحفظة الكندية، مع تركيز خاص على الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئات النساء والفتيات، من خلال تحسين مستوى المعيشة وتسهيل الوصول إلى الخدمات والحماية، كما يعزز المشروع أبعاد المساواة بين الجنسين ويكمل الجهود القائمة في تمكين المرأة في مصر، ويتم تنفيذه من خلال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، في أسوان، والقاهرة الكبرى، والإسكندرية، ودمياط.

كما تم توقيع  اتفاقية مشروع “الغذاء للمستقبل: تمكين المرأة من خلال نهج شامل لتغذية الأمهات والفتيات في مصر”، ويدعم هذا المشروع محور الصحة والتغذية، مع توسيع نطاق تأثيره ليشمل تحسين جودة التغذية والرعاية الصحية للأمهات والفتيات والأطفال، كما يعزز التعاون بين وزارات مختلفة ويكمل برامج التعليم والتدريب مثلEGY CAN، من خلال تعزيز قدرات المجتمعات المحلية على تحسين التغذية، وبالتالي يساهم في الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين، ويتم تنفيذه من خلال صندوق الأمم المتحدة للطفولة، ووزارة الصحة والسكان، بمحافظات أسيوط – وقنا – وسوهاج، والشرقية – والغربية – والبحيرة، والقاهرة، والجيزة.

المشاط: المؤشرات تؤكد تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاعتماد على الاستثمار والإنتاج والتصدير

المشاط: كفاءة الإنفاق طريق مصر نحو استدامة النمو

كما تم توقيع اتفاقية مشروع تمكين السيدات والفتيات في مرحلة المراهقة في صعيد مصر (مسارات)، من خلال التركيز على تمكين الفتيات والشابات في صعيد مصر، بما ينسجم مع محور تمكين المرأة في المحفظة الكندية، من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين وتحسين الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، ويدعم المشروع أهداف التنمية المستدامة ويكمل الجهود القائمة في المشاريع الجارية، مع التركيز على الفئات العمرية الصغيرة وتعزيز قدرة المجتمع المحلي على تقديم الخدمات بكفاءة، يتم تنفيذه من قبل وزارة الصحة والسكان، المجلس القومي للمرأة، بمحافظتي أسيوط والمنيا.

