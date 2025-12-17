إحالة تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات المحلية بالقاهرة للمحاكمة

الأربعاء 17 ديسمبر 2025
 أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد العملات المحلية وترويجها بمواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة القاهرة لمحكمة الجنايات.

القبض على عناصر تشكيل عصابي  تخصص في تقليد العملات

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الأمن العام، قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص " لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية") تخصص فى اصطناع العملات المحلية والترويج لبيعها لتحقيق مكاسب مالية، والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (عملات ورقية مُقلدة فئات مختلفة – الخامات والأدوات المستخدمة فى مزاولة نشاطهم الإجرامي – 5 هواتف محمولة "بفحصهم تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي").

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وحيازتهم للعملات المضبوطة تمهيدًا لبيعها لتحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

واقعة أخرى

وفي واقعة مشابهة، أمرت نيابة عين شمس بإحالة تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات الأجنبية وترويجها في منطقة عين شمس، للمحاكمة الجنائية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 عناصر جنائية سبق اتهامهم فى عدد من القضايا - مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد وترويج العملات الأجنبية بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

