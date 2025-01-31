ذا ويكند يصدر ألبومه الجديد Hurry Up Tomorrow غدا

أعلن المغني الكندي ذا ويكند، إصدار ألبوم الجديد، يحمل عنوان “Hurry Up Tomorrow”، غدا على جميع المنصات الموسيقية.

كما نشر ذا ويكند، بوستر الألبوم الجديد، والذي يظهر فيه بوجه متعرق وملامح تعبر عن شعوره بالألم.

غلاف الألبوم

تعاون جديد بين ذا ويكند وأريانا جراندي

في سياق متصل، أعلنت المغنية الشابة أريانا جراندي، عن تعاون جديد بينها وبين المغني الكندي الشهير ذا ويكند.

ونشرت أريانا جراندي مقطع فيديو قصير، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، تظهر فيه وهي تعمل علي مونتاج ريمكس أغنية Die For You، التي تجمعها للمرة الثانية مع المغني ذا ويكند.

وأعاد ذا ويكند، نشر مقطع فيديو أريانا جراندي، عبر حسابه على “انستجرام”، معلقا عليه، برمز تعبيري مبتسم بعيون دامعة، دون إعطاء مزيد من المعلومات حول موعد إصدار الريمكس.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولي التي يتعاون فيها، الثنائي الديناميكي لموسيقى البوب، حيث تعاونا من قبل في عام 2021، في ريميكس أغنية Save Your Tears"، والتي حققت نجاحا كبيرا حول العالم، وتصدت قائمة بيلبورد للأغاني.

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