بسبب ترامب، وليام هيج يحذر من تبني بوتين سياسة "تصدير الفوضى"

أكد وزير الخارجية البريطاني الأسبق وليام هيج أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستمر في "تصدير الفوضى"، في ظل السياسات الجديدة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تستهدف التوصل إلى "استقرار استراتيجي" مع روسيا.

وقال هيج في مقال نشرته جريدة "ذا تايمز" البريطانية: إن "محادثات السلام الأوكرانية تقوم على مغالطة: وهي أنه يمكن ببساطة إبرام صفقة مع الرئيس الروسي، وعندها ستكون الأمور جيدة".

وأضاف أن "ترامب وعضوي فريقه التفاوضي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ضغطوا هذا الأسبوع على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للموافقة على شروط، قد تكون مقبولة لدى بوتين، لإنهاء الحرب في أوكرانيا"، وفق ما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" على موقعها الإلكتروني.

واشنطن تريد فصل روسيا عن الصين

يقول هيج: "يظهر من هذا أن الولايات المتحدة تعتبر أن الصين هي المنافس الحقيقي، ولأن واشنطن لا تستطيع فعل كل شيء بمفردها فإنها ترى أن الأوروبيين استفادوا كثيرا من المساعدات الأمريكية لفترة طويلة، لذا يجب حل مشكلة أوكرانيا بأي اتفاق والتركيز على الصين".

وتابع: لهذا السبب، تدعو وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة، إلى "استقرار استراتيجي" مع روسيا، وتؤكد أن "من المصالح الأساسية للولايات المتحدة التفاوض على وقف سريع للأعمال العدائية في أوكرانيا".

مفاوضو ترامب يطمحون إلى حصوله على نوبل

يشير وزير الخارجية البريطاني السابق إلى أن طموح واشنطن الآن هو فصل روسيا عن الصين، وإخراج روسيا من قبضة الصين.

وبحسب هيج، فإن "المفاوضين الأمريكيين لا يهدفون إلى ضمان جائزة نوبل للسلام لترامب فحسب، بل إلى تنفيذ عمل استراتيجي جيوسياسي عظيم يخلد في التاريخ لقرون".

ويرى وزير الخارجية البريطاني الأسبق أن هذه الفكرة جريئة وطموحة ومحاولة جادة لتنفيذ استراتيجية عالمية، لكنها خطأ فادح، ولأسباب عديدة، منها أن الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا لا يمكن تحقيقه بالتنازلات؛ ولأن روسيا أصبحت تعتمد على الصين بشكل كبير يصعب معه فصلها عنها.

الاستراتيجيات العالمية الناجحة تتطلب تناسقا عبر مختلف مسارح الصراع

كما أن أي استراتيجية عالمية ناجحة تتطلب مزيدًا من التناسق عبر مختلف مسارح الصراع حول العالم؛ ولا تأخذ استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة هذه العوامل في الحسبان، وقد تؤدي بالتالي إلى خطأ فادح.

واعترف هيج بأن بريطانيا سعت لسنوات طويلة إلى تحقيق "استقرار استراتيجي" مع روسيا، وقال "كنت جزءا من هذا المسعى بصفتي وزيرا للخارجية حتى غزا بوتين شبه جزيرة القرم".

بوتين يواجه تهديدا من جيرانه

وأضاف: "ثبت التجربة استحالة ذلك، لأن ما يهدد بوتين ليس أفعال جيرانه الديمقراطيين، بل وجودهم. فالشعوب في إستونيا وبولندا خير دليل على فوائد الحرية، وكان من الصعب عليه تقبل فكرة أن تصبح الشعوب في جورجيا أو أوكرانيا أو مولدوفا نموذجا للديمقراطية أيضا".

وتابع هيج: "وهم أن نعتقد أنه يمكننا ببساطة عقد صفقة مع بوتين وأن كل شيء سيكون على ما يرام".

