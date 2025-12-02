الجيش الروسي يعلن تدمير 6 طائرات أوكرانية مسيرة فوق شبه جزيرة القرم

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أن وسائل الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 6 طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فوق القرم خلال ثلاث ساعات.

تدمير 6 طائرات أوكرانية مسيرة فوق شبه جزيرة القرم



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: إن وسائل الدفاع الجوي أسقطت ست طائرات بدون طيار أوكرانية فوق منطقة شبه جزيرة القرم خلال الفترة من الساعة 5 مساء حتى الساعة 8 مساء بتوقيت موسكو.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الثاني من ديسمبر من العام الجاري، خلال الفترة من الساعة 17:00 حتى الساعة 20:00 بتوقيت موسكو، اعترضت وسائل الدفاع الجوي في الخدمة ودمرت ست طائرات بدون طيار أوكرانية من نوع الطائرات فوق أراضي جمهورية القرم".

ويوم السبت الماضي أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها، أن قواتها شنت ضربة مكثفة الليلة الماضية بأسلحة عالية الدقة ومسيرات على مؤسسات للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومواقع الطاقة التي تضمن عملها.

روسيا تكشف أهداف هجوم اليل على أوكرانيا

وكسفت وزارة الدفاع الروسية في بيانها الحصاد الأسبوعي لعمليات قواتها في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

وجاء في التقرير اليومي للدفاع الروسية، الذي أشار إلى أن هذه الغارة نفذت ردا على الهجمات الأوكرانية على المواقع المدنية في روسيا، مؤكدة أن الضربة حققت هدفها وتمت إصابة كل المواقع المستهدفة.

الهجمات الروسية على أوكرانيا خلال 24 ساعة

وأفاد التقرير بأن القوات الروسية واصلت تقدمها داخل مدينتي كراسنوارميسك (بوكروقسك) وديميتروف (ميرنوجراد) في دونيتسك، وصد الهجمات التي شنها العدو بهدف فك الحصار عن قواته المحاصرة هناك.

