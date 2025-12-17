شائعتان في يوم واحد، شيرين عبد الوهاب ومحيي إسماعيل يردان على الأكاذيب الصحية

18 حجم الخط

شهدت الساحة الفنية اليوم موجة جديدة من الشائعات التي طالت اثنين من أبرز نجوم مصر، حيث انتشرت أخبار عن تدهور الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان محيي إسماعيل، وهو ما دفعهما للخروج لتوضيح الحقيقة شخصيًا أو من خلال المقربين منهم.

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب أكدت لجمهورها عبر حسابها على “إنستجرام” أنها بخير وتتمتع بصحة جيدة، ونفت كل ما تم تداوله عن تدهور حالتها الصحية. وقالت شيرين: "كل الكلام اللي بيتم ترويجه على صفحات السوشيال ميديا عن تدهور حالتي الصحية كلام غير صحيح وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الإشاعات السخيفة"، وأضاف أحد المقربين من أسرتها أن النجمة كانت تجري بعض التحاليل الطبية فقط، لكنها لم تُحتجز في أي مستشفى، وأن الصورة المتداولة ليست حقيقية على الإطلاق.

غيبوبة محيي إسماعيل

ولم تمر سوى ساعات قليلة وفي السياق ذاته، خرج المخرج أشرف فايق لنفي الأنباء المتداولة حول تعرض الفنان محيي إسماعيل لإغماء داخل شقته، مؤكدًا أن الأخير كان يجري بعض الفحوصات الروتينية في المستشفى رفقة نجل شقيقته، وأنه سيعود إلى منزله ظهر اليوم، وأوضح فايق أن محيي إسماعيل من الفنانين الذين تتكرر حولهم الشائعات، مستغربًا من استغلال هذه الأمور لتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد محيي إسماعيل مؤخرًا أنه بصحة جيدة وأن تصريحاته الأخيرة حول المهرجان القومي للمسرح المصري كانت مجرد رأيه الشخصي، مضيفًا: "أنا تاريخ وتعبت أوي، ومفيش مانع من إن حد يكرمني بجائزة قيمة تحترم مشواري الفني".

توضح هذه الحوادث مرة أخرى كيف يمكن للشائعات أن تنتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، وتؤثر في صورة الفنانين، مما يضطرهم للخروج بنفي الأخبار والرد على الأكاذيب حفاظًا على سمعتهم وصحتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.