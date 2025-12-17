نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات الإسكان بمارينا

18 حجم الخط

تفقد المهندس عمار مندور نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، يرافقه المهندس احمد مصطفي رئيس الجهاز والمهندس محمد زهير معاون نائب رئيس الهيئة خلال زيارته الميدانية لمتابعة مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بمارينا.

ورافقهم خلال الجولة المهندس عمرو محي والمهندس مينا رافت نواب رئيس الجهاز ومسئولي الجهاز والشركات العاملة بالمشروع، حيث تم تفقد مواقع العمل الجارية ومتابعة معدلات التنفيذ.

ووجه المهندس عمار مندور بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ورفع معدلات الأداء مع الحفاظ على جودة التنفيذ والمعايير الفنية، مؤكدًا دعم الهيئة الكامل للجهاز في استكمال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها لخدمة أهالي وزوار مارينا.

وأكد المهندس أحمد مصطفى أن جهاز القرى السياحية يواصل العمل المكثف للانتهاء من مشروعات الإسكان والبنية التحتية وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن الزيارات الميدانية تسهم في دفع العمل وحل أي تحديات تنفيذية أولًا بأول، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الجودة والكفاءة في التنفيذ.

من ناحية أخرى كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بعدد من المدن الجديدة.

وتطرح الوزارة بالعاصمة الجديدة أرض تجاري إداري بمساحة 3935 مترا بسعر 28470 جنيها.

كما تطرح بمدينة الشروق أرض حضانة بمساحة 1731 مترا بسعر 14130 جنيها وأرضا تجاري إداري بمساحة 2893 مترا بسعر 18625 جنيها وأرضا تعليمي بمساحة 8441 مترا بسعر 10000 جنيه.

وتطرح بـ مدينة 15 مايو أرض تعليمي مدرسة بمساحة 6390 مترا بسعر 10040 جنيها وأرض طبي بمساحة 1120 مترا بسعر 7805 جنيهات، وأرض ترفيهي حق انتفاع بمساحة 525 مترا وأرض حضانة بمساحة 1810 أمتار بسعر 8555 جنيها.

وفي العلمين الجديدة تطرح أرض بلوك سكني بمساحة 4200 متر بسعر 7835 جنيهًا وأرضًا طبية بمساحة 4200 متر بسعر 7605 جنيهات وأرض بلوك بمساحة 4150 مترًا بسعر 7835 جنيهًا.

وفي النوبارية أرضًا تجارية بمساحة 250 مترًا بسعر 31360 جنيهًا.

وبمدينة السويس الجديدة أرضًا تجارية إدارية بمساحة 688 مترًا بسعر 4430 جنيهًا وأرضًا تجارية إدارية بمساحة 688 مترًا بسعر 4145 جنيهًا وأرضًا سكنية فندقية بمساحة 6437 مترًا بسعر 5100 جنيهًا وأرض مخازن بمساحة 10213 مترًا بسعر 3780 جنيهًا وأرضًا سكنية فندقية تجارية بمساحة 6990 مترًا بسعر 5155 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.