حوادث

تسيير الحركة المرورية على الطريق بالقرب من حلوان بعد انقلاب سيارة ووقوع مصابين

تمكنت الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن الجيزة من تسيير حركة سير السيارات بالقرب من بوابة حلوان، بعدما تسبب انقلاب سيارة ميكروباص، نتج عنه 7 أشخاص، وشلل مروري.

وبانتقال قوات الأمن وبرفقتها سيارات الإسعاف تم نقل المصابين، بينما قامت الخدمات المرورية بسحب السيارات وتسيير حركة المركبات وعودتها لطبيعتها على الطريق.

 

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص بمحيط بوابة حلوان، بالانتقال والفحص تبين إصابة 7 أشخاص إثر الحادث، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة، للتحقيق حول الحادث لكشف ملابساته.

 

الإشارات الضوئية لتأمين حركة سير المركبات

وعلى جانب اخر نستعرض في ما يلي الإشارات الضوئية وفقا لما هو متوافق عليه عالميًّا، وبحسب ما أكده قانون المرور لخلق حالة من التناغم المروري: 

-الضوء الأخضر: يعني استمرار سير المركبات.

-الضوء الأحمر: يعني وجوب وقوف المركبات وعدم تجاوزها لحد الوقوف أو الخط الذي يكون في مستوى عامود الإشارة الضوئية أو عدم تخطيها لمنطقة عبور المشاة.

-الضوء البرتقالي: ويظهر بعد النور الأخضر مباشرة أو في نفس الوقت مع النور الأحمر يعني أنه على قائد المركبة التوقف وعدم تجاوز خط الوقوف أو الخط الذي في مستوى عمودي مع الإشارة الضوئية أو تخطي منطقة عبور المشاة وفي حالة عدم إمكان التوقف بأمان فالمركبة أن تستمر في السير مع أخذ الحيطة والحذر من وجود مركبات قد تحركت بالفعل في الاتجاهات الأخرى.

انتظام حركة المرور على الطريق الغربي بعد حادث وإصابة 4 أشخاص بالفيوم

حالة المرور: زحام مروري متقطع على الطرق وميادين وسط البلد وكورنيش النيل

ads