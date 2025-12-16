أخبار مصر اليوم: غدا، انطلاق تصويت المصريين بالداخل في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بـ55 دائرة.. خطة سداد مستحقات الشركات الأجنبية في البترول.. وهذه درجات الحرارة غدا

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

فيتو في عددها الجديد: أطفالنا فى خطر!

تكشف فيتو في عددها الجديد عن الخطر الذي يتعرض له الأطفال في مدارس الإنترناشيونال من التحرش وسط غياب الرقابة على هذه المدارس.. وخبراء تربويون ونفسيون يطالبون برقابة صارمة وتعديل لائحة الانضباط وتدريس الثقافة الجنسية وحملات توعية موسعة فى جميع وسائل الإعلام.

اقرأ أيضا:

إجرام بالقانون 3.. إيصالات الأمانة المزورة طريق الأبرياء للسجن.. ومحامون يطرحون الحلول.

خرائط الدم بالشرق الأوسط فى العام الجديد.



حلمي طولان فى أول حوار بعد أزمة «كأس العرب»: أطالب الرئيس بتطهير الساحة الرياضية من الفساد والمفسدين.

تراخيص العيادات تجبر الأطباء على الهجرة.. والنقابة: المريض يدفع الثمن.

ما يطلبه المصريون من حكومة مدبولى 2026.

الأسئلة الممنوعة حول الاستثمارات الخليجية فى مصر.

أحزاب الصفر! قيادات حزبية تتحدث عن السقوط الكبير فى الانتخابات البرلمانية.

حسام حسن يحلم بسيناريو بوركينا فاسو فى مونديال المغرب.



«الإيجار القديم» يعود إلى الواجهة.. الطعون بعدم الدستورية.. حقيقة قانونية أم تلاعب بالمستأجرين؟

خريطة أفلام وحفلات رأس السنة.

اجتماع برلين يكشف تصاعد الغضب الغربى على جماعة الإخوان: «لا نريدكم بيننا».

حرب الفراولة.. سياسات احتكارية تهدد الذهب الأحمر.. مزارعون: ارتفاع سعر الشتلات 1000%..وتجار: «بيتنا اتخرب».. و«الزراعة» آخر من يعلم!!

غدا، انطلاق تصويت المصريين بالداخل في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بـ 55 دائرة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انطلاق جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالداخل غدا الأربعاء، وذلك في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، للتنافس على 101 مقعد، من خلال 4494 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن تُجرى العملية الانتخابية وسط إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان نزاهة وشفافية التصويت، مع إتاحة الفرصة للناخبين لاختيار مرشحيهم في جولة الإعادة وفقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

10 قرارات مهمة للمجلس الأعلى للمعاهد العليا

ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة

شروط جديدة للمعاهد..أبرز قرارات المجلس الأعلى للمعاهد العليا



استمرار انعقاد اجتماعات المجلس بالتناوب داخل المعاهد المختلفة

الاستمرار في تطوير العملية التعليمية بالمعاهد العليا الخاصة

إدخال التخصصات البينية الحديثة لمواكبة سوق العمل

إنشاء مراكز للتوظيف والإبداع والابتكار داخل المعاهد، ومراكز لدعم ذوي الإعاقة.

تعزيز التحول الرقمي، ودعم ريادة الأعمال والشراكات الدولية، وتطوير البنية التحتية والمرافق، وتعزيز الوعي البيئي والاستدامة

الشروط الجديدة لإنشاء معاهد عالية خاصة جديدة

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المجلس وافق أيضًا على عدد من الموضوعات، منها:



• طلب معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر بإنشاء مركز توظيف بالمعهد على غرار المراكز الموجودة بالجامعات.



• طلب معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بإنشاء مركز الابتكار والبحوث التطبيقية وريادة الأعمال بالمعهد.



• طلب معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر جنوب سيناء، المتضمن بإنشاء مركز للخدمة العامة يقدم دورات تدريبية للطلاب والخريجين وأفراد المجتمع المدني بسيناء.



وأكد د. أيمن عاشور ضرورة الاستمرار في تطوير العملية التعليمية بالمعاهد العليا الخاصة، وإدخال التخصصات البينية الحديثة لمواكبة سوق العمل، مع دعم الوزارة المستمر، ومتابعة أداء المعاهد، وتعزيز التنافسية بينها؛ لضمان رفع جودة الخريجين عبر تطوير البرامج الدراسية، واختيار كوادر أكاديمية متميزة وفق معايير الجودة العالمية، وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية مصر 2030.

كما وجه الوزير بالتركيز على إنشاء مراكز للتوظيف والإبداع والابتكار داخل المعاهد، إلى جانب مراكز لدعم ذوي الإعاقة، مع تعزيز التحول الرقمي، ودعم ريادة الأعمال والشراكات الدولية، وتطوير البنية التحتية والمرافق، وتعزيز الوعي البيئي والاستدامة؛ بهدف توفير بيئة تعليمية شاملة وعادلة تؤهل الطلاب لتحقيق أداء متميز ومواكبة متطلبات العصر.

الأزهر يعزِّي المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي ويدعو بالشِّفاء العاجل للمصابين





أعرب الأزهر الشريف عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى المملكة المغربيَّة الشقيقة؛ حكومةً وشعبًا، في ضحايا الفيضانات التي شهدتها مدينة آسفي، وأسفرت عن سقوط عددٍ من القتلى والمصابين، سائلًا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصَّبر والسُّلوان.

الأزهر يعزِّي المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي ويدعو بالشِّفاء العاجل للمصابين

ويؤكِّد الأزهر الشريف تضامنه الكامل مع المغرب في هذا المصاب الأليم، داعيًا الله تعالى أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ المغرب وأهله من كل سوء ومكروه "إنَّا للهِ وإنَّا إليه راجعون".

وفي سياق آخر استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بـ مشيخة الأزهر، الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، وقاضي قضاة فلسطين.

حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم

وقال فضيلة الإمام الأكبر: إن الأزهر الشريف لم ولن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم، وما يتعرض له الأبرياء في غزة والضفة الغربية وسائر المدن الفلسطينية المحتلة، من انتهاكات إنسانية غير مسبوقة، وحرمان من أبسط حقوق الحياة، ومخططات التهويد، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والزماني والمكاني للقدس الشريف.



ومن جانبه، استعرض المستشار الهباش لشيخ الأزهر الوضع المأساوي الراهن في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الانتهاكات الصهيونية في غزة لم تتوقف حتى مع إقرار وقف العدوان.

حيث بلغ إجمالي أعداد الشهداء منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار ما يزيد على 360 شهيدًا، فضلًا عن خروج المؤسسات الصحية والمستشفيات عن نطاق الخدمة، والاعتماد بشكل كامل على ثلاثة مستشفيات فقط تقدم خدماتها بإمكانات بسيطة لا تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.

إحباط تهريب مخدرات بحوزة راكبتين في مطار الغردقة (صور)

تمكن رجال الجمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة الدكتور هشام محمود شرارة مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب كمية من نبات وزيت الماريجوانا المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.



حيث تم ضبط كمية من نبات وزيت الماريجوانا المخدر مخبأة داخل شيشة إلكترونية بحوزة راكبة ألمانية الجنسية قادمة من مطار كولين الدولي.



كما تم ضبط كمية أخرى من نبات الماريجوانا المخدر بحوزة راكبة ألمانية الجنسية قادمة من مطار كولين الدولي أيضا.



وقام بالضبط محمود خميس رئيس قسم تفتيش الركاب ورضوان ابوالقاسم مأمور تفتيش الركاب وإسلام موسي مأمور الفحص بالأشعة تحت إشراف محمد سيد محمد نائب مدير الادارة وأحمد جمال مدير ادارة الفحص بالأشعة.

وقام بالجرد والتحريز سهى عادل وحسن فتحي بحضور مصطفي جنيدي رئيس قسم الأمن الجمركي تحت اشراف عبدالمحسن الشعيني مدير ادارة الأمن الجمركي



قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى الضبط الجمركى رقمى ٢٤ و٢٥ لسنة ٢٠٢٥ بعد العرض على عمر خليفه رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية ود. سعد سالم رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذالجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

الصحة تصدر إرشادات جديدة للتعامل مع حالات الأعراض التنفسية داخل المستشفيات

أصدرت وزارة الصحة والسكان حزمة إرشادات تنظيمية جديدة تهدف إلى توحيد آليات التعامل مع حالات الأعراض التنفسية داخل المنشآت الصحية، بما يضمن سرعة التقييم، ودقة اتخاذ القرار العلاجي، وتقليل المضاعفات المحتملة، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر.





وتتضمن الإرشادات تصنيف الحالات وفق شدة الأعراض ووجود عوامل خطورة، مع تحديد مسارات التعامل المناسبة لكل فئة، بدءًا من العلاج المنزلي للحالات البسيطة، مرورًا بإعطاء العلاج اللازم وإجراء الفحوصات عند الحاجة، وصولًا إلى إدخال المستشفى للحالات الشديدة أو الحرجة، بما في ذلك حالات الالتهاب التنفسي الحاد الشديد (SARI).





وأكدت وزارة الصحة أن الفئات المعرضة للخطر تشمل الأطفال دون عامين، وكبار السن فوق 65 عامًا، والسيدات الحوامل، إضافة إلى المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض الرئة والقلب والكبد والكلى، والسكري، واضطرابات الجهاز المناعي، والسمنة المفرطة، وأمراض الدم.ة



وشددت وزارة الصحة على أن هذا الدليل استرشادي، ويقع على عاتق الطبيب المعالج تقييم كل حالة على حدة ووضع الخطة العلاجية المناسبة وفق الحالة الإكلينيكية، مع الالتزام بالتحديثات الصادرة بحسب الوضع الوبائي.

السكة الحديد تعتذر لركاب خط القاهرة- الإسكندرية بسبب حادث طوخ

اعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر لجمهور الركاب عن بعض التاخيرات التي طرأت علي جداول تشغيل القطارات علي خط القاهرة/ الإسكندرية والناجمة عن التهديات واستخدام الطرق البديلة نتيجة إستمرار أعمال الصيانة والإصلاح الناتجة عن حادث سقوط بعض فوارغ الحاويات بين طوخ وسندنهور

وقالت الهيئة القومية للسكك الحديد إنه تم تشغيل الخط الطالع مفرد لمسير القطارات في الاتجاهين وتؤكد الهيئة حرصها علي تطبيق أعلي معايير السلامة علي السكة حرصا علي أمن وسلامة الركاب وضمان استمرارية الخدمة حتي الإنتهاء من الأعمال الجارية.



وسبق وأصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانًا حول حادث قطار طوخ أكد أن الحادث تم في تمام الساعة 23:10 من مساء يوم الإثنين الموافق 15 /12 /2025، وأثناء سير قطار بضائع محمل بحاويات فارغة بين محطتي طوخ وسندنهور، بمحافظة القليوبية، سقطت السبنسة وبعض من المشمول وعدد من الحاويات من أعلى عربات القطار على جانبي السكة، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو أضرار فنية لعربات القطار أو الخروج عن القضبان.



وأضاف بيان السكك الحديدية أنه على الفور تم الدفع بمعدات الرفع والأطقم الفنية والهندسية التابعة للهيئة إلى موقع الحادث وجارٍ العمل على رفع الحاويات واستعادة حركة التشغيل على الخط.



وتتابع الهيئة القومية لسكك حديد مصر الموقف ومراجعة إجراءات السلامة والتشغيل بمنطقة الحدث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام الحركة، كما قامت الهيئة بتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية.

\

الحكومة: خطة سداد مستحقات الشركات الأجنبية في البترول تسير وفق الجداول الزمنية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية.



وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، بما يسهم في تدبير الاحتياجات المالية اللازمة لتلبية المتطلبات الأساسية، سواء للمواطنين أو لقطاع الشركات بمختلف المجالات.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار الجهود لضمان توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.



وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تطرق كذلك إلى موقف سداد مستحقات الشركات الأجنبية في قطاع البترول، حيث تم التأكيد على أن الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي، تمضي قدمًا في تنفيذ خطة سداد هذه المستحقات وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وتابع: ناقش الاجتماع كذلك آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، بعد انخفاضه خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس شهري وسنوي.

استعدادات مكثفة بالمقار الانتخابية قبل انطلاق جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات الجاهزية الكاملة لجميع المقار الانتخابية والاستعداد التام لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بالداخل في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب داخل 55 دائرة انتخابية على 101 مقعد.





وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الاختيار بين المرشحين يتم وفقًا للعدد المحدد قانونًا والمبين بوضوح في ورقة الاقتراع، مشددة على ضرورة التزام الناخبين بالقواعد المنظمة لعملية التصويت.

وطالبت الهيئة الوطنية الناخبين باختيار من يمثلهم، داعية المواطنين إلى النزول والمشاركة الإيجابية، ومؤكدة أنها تقف بجانب الناخبين خطوة بخطوة لحماية إرادتهم واختياراتهم.

وجددت الهيئة الوطنية للانتخابات دعواتها المتكررة للمشاركة في الانتخابات، مؤكدة أن الناخب هو صاحب القرار الأول والأخير، ومشددة على عدم التفريط في هذا الحق الدستوري، كما دعت كل من يخوض مجال العمل العام، لا سيما من خلال المجلس النيابي، إلى كسب ثقة الناخبين وإدراك أن مصالح المواطنين هي الغاية والهدف.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة أنها ستعقد مؤتمرين صحفيين يوميًا خلال أيام الاقتراع، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا والتاسعة مساءً، وذلك غدًا وبعد غد، لعرض مستجدات العملية الانتخابية.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انطلاق جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالداخل غدا الأربعاء، وذلك في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، للتنافس على 101 مقعد، من خلال 4494 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

حالة الطقس غدا الأربعاء، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق الثلاثاء

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وتبدأ فى الثالثة فجرا وتنتهى فى الساعة التاسعة صباحا.





أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاربعاء حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد فى الصباح الباكر وأخر الليل على أغلب الأنحاء.

=

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى اخر الليل ، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 11

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.