قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، إن البنتاجون لن يعرض الفيديو الذي يوثق الضربة الجوية الثانية المميتة التي استهدفت قاربا مشتبها بنقله مخدرات قبالة سواحل فنزويلا في 2 سبتمبر.

وزير الحرب الأمريكي يؤكد عدم نشر فيديو الضربة الثانية قبالة فنزويلا



وتعتبر هذه الضربة مثيرة للجدل، حيث وصفها بعض الديمقراطيين والخبراء القانونيين بأنها قد تشكل "جريمة حرب"، لاستهدافها شخصين كانا يتشبثان ببقايا القارب الغارق.

وأوضح هيجسيث أن الفيديو سيعرض فقط أمام لجنتي القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ، غدا الأربعاء، بحضور الأميرال فرانك برادلي – الذي أكد الوزير أنه هو من أمر بتنفيذ الضربة.

وادعى الوزير أن قرار عدم الإفراج الكامل عن الفيديو يتوافق مع سياسة "راسخة" للبنتاجون، ووصف محتواه بأنه "سري للغاية". وكان البيت الأبيض قد أصدر سابقا مقطع فيديو مدته 30 ثانية للضربة الأولى فقط.

الضربات الأمريكية على فنزويلا

وواجه البيت الأبيض والبنتاجون ضغوطا من عشرات المشرعين الديمقراطيين وبعض الجمهوريين للمطالبة بالإفراج عن الفيديو لضمان الشفافية.

ووفقا لمن شاهدوا الفيديو، فإن الضربة الثانية وقعت بعد حوالي 30 دقيقة من الأولى. وفي ذلك الوقت، كان القارب قد انقلب، وكان شخصان عاريا الصدر يحاولان يائسين إعادة قلبه، قبل أن تقع عليهما الضربة الثانية المميتة.

يثير الحادث إشكالية قانونية، حيث تحظر قوانين النزاع المسلح استهداف أعداء تعرضوا لغرق ولم يعودوا مقاتلين نشطين. ومع ذلك، زعم البنتاغون أن الشخصين كانا لا يزالان قادرين على إعادة القارب إلى وضعه الطبيعي ومتابعة نقل المخدرات، أو الاتصال بأشخاص على الشاطئ لاستعادة الحمولة.

