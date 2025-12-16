البيت الأبيض: ترامب يحتاج إلى موافقة الكونجرس للتحرك بريا ضد فنزويلا

18 حجم الخط

أعلنت رئيسة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحتاج لموافقة الكونجرس من أجل تنفيذ عمليات مكافحة تجار المخدرات على الأرض في فنزويلا.

البيت الأبيض: ترامب يحتاج إلى موافقة الكونجرس للتحرك بري ضد فنزويلا

وقالت وايلز في مقابلة مع مجلة "فانيتي فير": "إذا كان (ترامب) سيخوض عمليات على البر، فسيكون ذلك حربا، وعندها لا بد من موافقة الكونجرس، علما أن وزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب الرئيس جي دي فانس، يزوران الكابيتول كل يوم تقريبًا ويقدمان إحاطات."

التحركات الأمريكية ضد فنزويلا

يشار إلى أن ترامب كان قد وعد سابقا ببدء مكافحة كارتلات المخدرات على البر بالطريقة نفسها التي تتم في البحر، حيث تشن القوات الأمريكية ضربات على قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل أمريكا الوسطى والجنوبية.

كما أعلن ترامب مرارًا أن الولايات المتحدة ستبدأ قريبًا جدًا بضرب تجار المخدرات على البر أيضًا.

وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بمكافحة تجارة المخدرات.

وفي سبتمبر وأكتوبر، استخدمت قواتها المسلحة عدة مرات لتدمير زوارق قبالة سواحل فنزويلا يُزعم أنها كانت تنقل مخدرات.

وأشارت قناة "إن بي سي" في نهاية سبتمبر إلى أن القوات المسلحة الأمريكية تعمل على خيارات لشن ضربات ضد تجار المخدرات داخل فنزويلا.

كما أعرب ترامب في 3 نوفمبر الماضي، عن رأيه بأن أيام الرئيس نيكولاس مادورو على رأس فنزويلا معدودة، مع تأكيده أن الولايات المتحدة لا تخطط للحرب مع الجمهورية.

وقد فسرت كاراكاس هذه الإجراءات على أنها استفزاز يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاك للاتفاقيات الدولية حول وضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح والخالية من الأسلحة النووية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.