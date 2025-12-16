الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البيت الأبيض: ترامب يحتاج إلى موافقة الكونجرس للتحرك بريا ضد فنزويلا

ترامب
ترامب
18 حجم الخط

أعلنت رئيسة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحتاج لموافقة الكونجرس من أجل تنفيذ عمليات مكافحة تجار المخدرات على الأرض في فنزويلا.

البيت الأبيض: ترامب يحتاج إلى موافقة الكونجرس للتحرك بري ضد فنزويلا 

وقالت وايلز في مقابلة مع مجلة "فانيتي فير": "إذا كان (ترامب) سيخوض عمليات على البر، فسيكون ذلك حربا، وعندها لا بد من موافقة الكونجرس، علما أن وزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب الرئيس جي دي فانس، يزوران الكابيتول كل يوم تقريبًا ويقدمان إحاطات."

التحركات الأمريكية ضد فنزويلا 

يشار إلى أن ترامب كان قد وعد سابقا ببدء مكافحة كارتلات المخدرات على البر بالطريقة نفسها التي تتم في البحر، حيث تشن القوات الأمريكية ضربات على قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل أمريكا الوسطى والجنوبية. 

كما أعلن ترامب مرارًا أن الولايات المتحدة ستبدأ قريبًا جدًا بضرب تجار المخدرات على البر أيضًا.

وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بمكافحة تجارة المخدرات.

 وفي سبتمبر وأكتوبر، استخدمت قواتها المسلحة عدة مرات لتدمير زوارق قبالة سواحل فنزويلا يُزعم أنها كانت تنقل مخدرات.

وأشارت قناة "إن بي سي" في نهاية سبتمبر إلى أن القوات المسلحة الأمريكية تعمل على خيارات لشن ضربات ضد تجار المخدرات داخل فنزويلا.

كما أعرب ترامب في 3 نوفمبر الماضي، عن رأيه بأن أيام الرئيس نيكولاس مادورو على رأس فنزويلا معدودة، مع تأكيده أن الولايات المتحدة لا تخطط للحرب مع الجمهورية. 

وقد فسرت كاراكاس هذه الإجراءات على أنها استفزاز يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاك للاتفاقيات الدولية حول وضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح والخالية من الأسلحة النووية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فنزويلا الكونجرس ترامب البيت الأبيض الولايات المتحدة

مواد متعلقة

البيت الأبيض: ترامب يعلن عن مرشحه للاحتياطي الفيدرالي قريبا

قاذفات قنابل أمريكية تحلق بالقرب من فنزويلا

الأكثر قراءة

الحكومة: خطة سداد مستحقات الشركات الأجنبية في البترول تسير وفق الجداول الزمنية

بعد توقعات صعود الذهب في 2026.. رحلة المعدن الأصفر فى السوق المحلى خلال 2025

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراض وعقارات بالجيزة لمشروع توسعة الطريق الدائري

هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 16

تعرف على أماكن لجان الدائرة الأولى في جولة إعادة انتخابات النواب ببورسعيد

هل تتيح ماكينات الصرف في بنك القاهرة الإيداع بدون بطاقة؟

ضبط المتهمين بقتل طالب الحقوق في أشمون بالمنوفية

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يوضح حكم التشبه بـ"خالد بن الوليد"

تفسير حلم السفر إلى الخارج في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

عقاب اليهود، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 4 من سورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads