توقعات بصعود الذهب إلى 5000 دولار بحلول نهاية 2026

مازالت التوقعات بارتفاع أسعار المعدن الأصفر خلال نهاية العام الجاري 2025، وبداية العام الجديد قائمة.

حيث كشف استطلاع أجرته جولدمان ساكس لـ900 مستثمر، وجد أن نحو 36% من الخبراء يتوقعون صعود الذهب إلى 5000 دولار بحلول نهاية 2026.

ويتداول الذهب حاليا فى البورصة العالمية عند مستويات 4300 دولار تقريبا.

تشديدات الرقابة على الذهب المحلى

وجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتسريع تنفيذ خطة تطوير مصلحة دمغ المصوغات والموازين، مع التركيز على تحديث البنية التحتية، وتعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة العنصر البشري؛ بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتشديد الرقابة على الأسواق، خاصة فيما يتعلق بسلعة الذهب والموازين.



جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده وزير التموين مع الدكتور حمدي الحمّاحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، لمتابعة مستجدات خطة التطوير.

وخلال الاجتماع، تم استعراض محاور خطة التطوير التي تشمل تحديث ورفع كفاءة البنية التحتية للمصلحة، من خلال دعمها بالآلات والمعدات الحديثة، وتطوير المعامل المركزية، بما ينعكس على دقة الفحص والقياس، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ناقش الاجتماع خطوات التحول الرقمي داخل المصلحة، وتطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات، وتحديث آليات وأساليب العمل، بما يسهم في تسريع الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتحقيق حوكمة فعّالة بمختلف فروع المصلحة على مستوى الجمهورية.

وتناول الاجتماع أيضًا احتياجات المصلحة من الموارد البشرية، وسبل دعمها بالكوادر المؤهلة، مع التأكيد على أهمية برامج التدريب المستمر لرفع كفاءة العاملين، وضمان حسن أداء المهام الرقابية والخدمية المنوطة بهم.

وأكد وزير التموين على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، لا سيما فيما يتعلق بدمغ المصوغات الذهبية وضبط الموازين، بما يضمن حماية حقوق المستهلك، وسلامة التداول، وتحقيق الانضباط والاستقرار في الأسواق.

