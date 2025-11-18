طلبات إعانات البطالة الأمريكية تسجل 232 ألفا وسط توقف التقارير

18 حجم الخط

بلغ عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة 232 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر، وفقا لبيانات تاريخية نشرت على موقع وزارة العمل الأمريكية.

الطلبات المستمرة، وهي مؤشر على عدد المستفيدين من المخصصات، وصلت إلى 1.957 مليون طلب، مقارنة بـ1.947 مليون في الأسبوع الذي سبق، مسجلة ارتفاعا طفيفا، ولم تتوفر بيانات طلبات الإعانة الأولية للأسابيع الثلاثة السابقة، بحسب وكالة بلومبرج.

الإغلاق الأمريكي سبب تعطيل التقارير

ورغم أن الوزارة لم تصدر تقريرها الأسبوعي المعتاد لطلبات إعانة البطالة منذ بدء الإغلاق الحكومي مطلع الشهر الجاري، إلّا أنها نشرت البيانات عبر قنوات أخرى على موقعها الإلكتروني.

وجرى الوصول إلى أحدث أرقام الطلبات الأولية من خلال قاعدة بيانات إلكترونية، في حين بقيت بيانات الطلبات غير المعدلة على مستوى الولايات متاحة للتحميل طوال فترة الإغلاق.

يلجأ الاقتصاديون إلى بيانات الولايات هذه، إلى جانب عوامل التعديل الموسمي التي جرى نشرها مسبقا لتقدير طلبات الإعانة الأسبوعية.

أدى الإغلاق الحكومي إلى تأخير صدور عدد من التقارير الاقتصادية الرئيسية، بما فيها تقرير الوظائف الشهري، ما دفع الاقتصاديين والمستثمرين للاعتماد على مؤشرات بديلة وبيانات من القطاع الخاص لقياس حالة الاقتصاد.

وأعلن مكتب إحصاءات العمل عن استثناء خاص لمؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر، والمقرر صدوره الجمعة، لتمكين "إدارة الضمان الاجتماعي" من احتساب الزيادة السنوية في مخصصات تكلفة المعيشة لمستحقي الضمان.

