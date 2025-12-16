ماو نينج: مصر تلعب دورًا محوريًا في وقف إطلاق النار بغزة وتحقيق السلام بالشرق الأوسط

18 حجم الخط

أكدت ماو نينج المتحدثة باسم الخارجية الصينية أن التعاون مع مصر يمثل نموذجا يحتذى به للعلاقات بين الصين وبين الدول العربية وكذلك الدول الأفريقية.

وقالت فى مؤتمر صحفى عقد اليوم: إن العام المقبل يشهد الاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس العلاقات الثنائية بين مصر والصين، مشيرة إلى أن تلك السنوات شهدت تعاونا مثمرا في شتى المجالات.

أبرز محطات التعاون بين مصر والصين

وقالت إن من أبرز محطات التعاون كان النجاح في بناء البرج الأيقوني، أطول برج في أفريقيا في العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك إنشاء أول قطار كهربائي خفيف في أفريقيا وأول مصنع لمخزون اللقاحات كذلك في أفريقيا.



وأشادت بالتعاون في منطقة قناة السويس التي قالت إن هناك 180 شركة صينية تعمل بها. وقالت إن هناك الكثير من الأمثلة على نجاح وأعربت عن اعتقادها أن العام المقبل سيكون نقطة بداية وانطلاق للتعاون في العقد القادم وقالت إنها تتطلع للمستقبل الواعد بين البلدين



وأشادت المتحدثة باسم الخارجية الصينية بالدور المحوري الذي لعبته مصر في وقف اكلاق النار في غزة، وقالت إن القاهرة لديها دور كبير في قضية فلسطين والشرق الأوسط وتلعب دورا مهما في الأوضاع الإقليمية المشتعلة وتبذل جهود كبيرة من أجل السلام والاستقرار مؤكدة تقدير بلادها لهذا الدور.

وأضافت أن مصر والصين تحبان السلام ويعملان معا على تحقيق أمن وأمان الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن بكين تدعم مصر في بذل مزيد من الجهود لإعادة الإعمار.



وتابعت إن الجولة الأخيرة من الصراع الاسرائيلي -الفلسطيني كانت أزمة غير مسبوقة ورغم التوصل لوقف إطلاق النار إلا أنه يعد خطوة أولى وينبغي الالتزام بحل الدولتين.



وأكدت ماو نينج المتحدثة باسم الخارجية الصينية أنه منذ اندلاع الأزمة قدمت الصين دفعات من المساعدات الإنسانية وأعلنت في الآونة الأخيرة عن مساعدات تصل لـ100 مليون دولار مشددة على أن بلادها ستواصل تقديم الدعم الثابت للشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات ودفع القضية للحل بناء على حل الدولتبن.

ماو نينج: الصين تدعم المصالحة بين الفصائل الفلسطينية باعتبار أنها الأساس لحل الدولتين

وحول المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، قالت المتحدثة: إن بلادها تدعمها باعتبار انها الأساس لحل الدولتين.



وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين حققت إنجازات غير مسبوقة تحت رعاية قيادة البلدين؛ الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج، معتبرة أن هذا الشراكة ستشهد المزيد من النجاح خلال الخمس سنوات المقبلة في ظل الخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين من عام 2026 إلى 2030.

وأضافت في مؤتمر صحفي عقد اليوم أن الصين أعدت استراتيجية تنموية طموحة تركز على "التنمية عالية الجودة" والانتقال من النمو السريع إلى نموذج أكثر استدامة، مع تعزيز الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، وتحفيز الطلب المحلي، وتوسيع الانفتاح على العالم، تحقيقًا لأهداف التحديث الصيني وبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، وفقًا لتوجيهات القيادة الصينية.



وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع مصر، قالت الدبلوماسية الصينية: إن الخمس سنوات المقبلة ستشهد المزيد من التعاون والموائمة بين البلدين.



وقالت: إن الصين ستعزز العلاقات مع مصر في 5 مجالات أولها تعميق التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق بما يخدم رؤية مصر 2030.

وأضافت أن بكين ستعمل على تعزيز الترابط بين الشعوب من خلال دعم المشاريع الكبرى الموجودة والدفع بمشاريع صغيرة تساهم في تحقيق المزيد من الرفاهية للمصريين.



وأكدت أن الصين ومصر يمكنهما تعزيز التعاون وبناء المشاريع في المناطق الصناعية ودعم التصنيع المشترك والبنية التحتية. وشددت على دعم الصين لمبادرة حياة كريمة والرغبة في تعزيز التعاون من خلالها.



أما المجال الثاني من مجالات التعاون خلال السنوات الخمس المقبلة فتتمثل في تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال سياسة إعفاء جمركي صينية على صادرات الدول الأفريقية التي تربطها بها علاقات دبلوماسية، حيث تهدف لتعميم الإعفاء على 100% من المنتجات من 53 دولة أفريقية، لتصل إلى 98% من السلع المستوردة من الدول الأقل نموًا، ضمن استراتيجية لتعزيز التجارة وتقوية نفوذها الاقتصادي، وتسهيل دخول المنتجات الزراعية والصناعية الأفريقية إلى سوقها الضخم وتوفير فرص نمو للقارة.

البرتقال والقطن ضمن المنتجات المميزة التى تستوردها الصين من مصر

وقالت إن البرتقال والقطن ضمن المنتجات المميزة التى تستوردها الصين من مصر معربة عن ترحيبها بتعرف الشركات على المنتجات من البلدين لتعزيز التعاون.



وقالت إن بكين ستدفع لإنشاء مناطق التجارة الحرة وتيسير التجارة والتمويل الرقمي وتجارة الخدمات.

وأضافت ماو نينج من ناحية أخرى أن الابتكار العلمي والتنمية هى المجال الثالث الذي سيشهد تعزيزا للتعاون الفترة المقبلة.

وقالت إن التعاون في مجال الفضاء والأقمار الصناعية سيكون على رأس الأولويات وأشارت إلى أن مصر أول دولة أفريقية تطلق قمرا صناعيا بمساعدة صينية، وخلال 5 سنوات ستعمل الصين على تبادل التكنولوجيا والابتكار.



ورابع مجال تحدثت عنه كان تعزيز الاقتصاد الأخضر وقالت إن الصين في مواجهة تغير المناخ تسعى لتقديم الاقتصاد الأخضر من خلال دعم منتجات الطاقة النظيفة، مؤكدة أن إفريقيا من أكثر المناطق تأثرا بتغير المناخ وتولي مصر أهمية كبيرة للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون والصين تريد التعاون مع مصر.



وآخر مجالات التعاون التى ستركز عليها الصين السنوات المقبلة هي توسيع التبادل الثقافي. وأشادت المتحدثة بالمتحف المصري الكبير والأهرامات، معربة عن عمق تأثرها بالحضارة المصرية القديمة. وأشارت إلى أن هناك معرضا يقام في شنغهاي واستقبل أكثر من مليوني زائر، معتبرة أنه يمثل نموذجا يحتذى به في المجال الثقافي بين البلدين.



وقالت: إن هناك المزيد والمزيد من السياح الصينيين الذين يأتون لمصر بفضل التبادل المكثف وقالت إن وجود 36 رحلة طيران مباشرة بين الجانبين يساعد في دفع العلاقات بين الشعبين

