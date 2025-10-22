وفد إعلامي مصري يزور مقر وزارة الخارجية الصينية ببكين

اختتم وفد إعلامى وصحفي مصرى كبير اليوم زيارة إلى الصين بزيارة لمقر وزارة الخارجية الصينية بالعاصمة بكين.



والتقى الوفد مع الوزيرة المفوضة لشؤون شمال افريقيا وغرب آسيا بالخارجية الصينية السيدة يو يونغ فنغ.

وأكدت فنغ - خلال اللقاء - على أهمية العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والصين.. لافتة إلى ان اللقاءات المتعددة التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ أدت لحدوث طفرة كبيرة في العلاقات بين البلدين.

وأشارت إلى أن العام القادم سيوافق ذكري مرور ٧٠ عاما علي اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت أن تلك العلاقات صمدت أمام كل المتغيرات الدولية.. ووصفت العلاقات السياسية بين البلدين بانها "راسخة".

وأبرزت كذلك التعاون الاقتصادي والتجاري مثمر بين مصر والصين.. مسلطة الضوء على التعاون القوي بين البلدين في المحافل الدولية المتعددة.



و أوضحت فنغ - التي عملت بالسفارة الصينية بالقاهرة في الفترة من ٢٠١٦ الي ٢٠١٩- أن الصين تتطلع لمزيد من تعزيز العلاقات مع مصر في كافة المجالات.. مشيرة الي وجود تعاون مثمر حاليًا في عدة قطاعات من بينها الزراعة وكذلك في مجال الطاقة الإنتاجية مشيرا الي ان حجم الاستثمارات الصينية في مصر يبلغ حوالي ٧ مليار دولار وتوفر تلك الاستثمارات حوالي خمسة آلاف فرص عمل في مصر، كما يوجد تركيز حاليا للتعاون في مجالات الفضاء والسيارات الكهربائية والطاقة الجديدة والمتجددة والاقتصاد الرقمي وغيرها من القطاعات.

و أشارت الي ان مبادرة الحزام والطريق تتطابق في الرؤي مع رؤية الرئيس السيسي لمصر ٢٠٣٠ وستفتح مبادرة الحزام والطريق آفاق رحبة لمزيد من تعزيز التعاون حيث تقع مصر وقناة السويس في مسار تلك المبادرة الأمر الذي يسمح باقامة العديد من المشروعات الكبيرة خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي العاصمة الإدارية، مضيفة ان تطبيق فكرة صفر تعريفة جمركية للمنتجات الخاصة بدول مبادرة الحزام والطريق سيساهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر والصين ويشجع علي دخول المنتجات المصرية المتميزة الي الصين.



وأوضحت الوزيرة المفوضة ليو يونغ فنغ مديرة إدارة غرب اسيا وشمال أفريقيا بالخارجية الصينية ان بلادها تثمن دور مصر في مجموعة البريكس.. مضيفة ان هناك تعاون مصري صيني في إطار هذه المجموعة و هناك حرص علي مزيد من تعزيز التعاون في اطار هذه المجموعة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والمعادن لضمان دفع التقدم والتنمية المتبادلة في إطار هذه المجموعة.



و حول امكانية مشاركة الصين في إعادة إعمار غزة.. ذكرت أن الصين باعتبارها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن تبذل جهودا حثيثة لدفع جهود السلام من أجل استقرار الشرق الأوسط.. مشيرة إلى أن هناك تعاون مثمر مصري صيني من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط وقد قدمت الصين علي مدي عامين العديد من المساعدات للفلسطنيين.



و حضر اللقاء ليوي يونغ شيو نائبة رئيس القسم الإعلامي ولي لي نائب رئيس القسم ولوه مين شين سكرتير ثاني بالخارجية الصينية.

