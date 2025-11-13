أمير قطر يؤدي صلاة الاستسقاء في مسجد لوسيل

18 حجم الخط

أدى الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، صباح اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين في مسجد لوسيل، إحياء للسنة النبوية الشريفة، وطلبا من المولى عز وجل نزول الغيث.

خطبة عقب صلاة الاستسقاء بحضور أمير قطر

كما أدى الصلاة كل من الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، والشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، والشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني، وأداها أيضا الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

الدعاء ورفع أكف الضراعة إلى الله في نزول الغيث

وفي الخطبة التي ألقاها الشيخ الدكتور يحيى بطي النعيمي عقب الصلاة، حث المصلين على الرجوع إلى الله صادقين تائبين، ودعاهم إلى اليقين بأنه سبحانه بيده ملكوت كل شيء، منوهًا إلى أن الله يمسك المطر عن عباده ليفيقوا من غفلتهم، وليتذكروا أنهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا بما شاء الله، كما أكد على أهمية الدعاء ورفع أكف الضراعة إلى الله في نزول الغيث، والتضرع إليه طلبا للاستغفار وتقوى الله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.