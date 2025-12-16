وزير التعليم ومحافظ أسوان يتفقدان 6 مدارس بإدارة إدفو لمتابعة انتظام العملية التعليمية (صور)

18 حجم الخط

تفقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم الفني، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، 6 مدارس بإدارة إدفو التعليمية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية والوقوف على مستوى الانضباط وانتظام العملية التعليمية.

ورافق الوزير والمحافظ خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدى مساعد وزير التربية والتعليم للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وتضمنت الجولة التفقدية زيارة مدرسة القنادلة الإبتدائية المشتركة التي تضم 688 طالبا وطالبة، ومدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية التي تضم 430 طالبا وطالبة، ومدرسة إدفو الحديثة الإبتدائية التي تضم 242 طالبا وطالبة، ومدرسة إدفو الثانوية بنين التي تضم 924 طالبا وطالبة، ومدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات التي تضم 790 طالبا وطالبة ومدرسة إدفو الثانوية بنين.

نسب حضور الطلاب وكراسات الحصة والواجبات المدرسية

وقام محمد عبد اللطيف واللواء دكتور إسماعيل كمال بمتابعة سير اليوم الدراسي داخل فصول مختلف المدارس، والاطلاع على نسب حضور الطلاب، وكراسات الحصة والواجبات المدرسية، وآليات تنفيذ التقييمات الأسبوعية، فضلًا عن الوقوف على مستوى الطلاب فى مهارات القراءة والكتابة، والتأكد من التزام المدارس بتطبيق التعليمات والضوابط المنظمة للعملية التعليمية.

وخلال زيارة مدرسة إدفو الثانوية بنين، تفقد الوزير والمحافظ عددًا من الفصول الدراسية، كما أجرى الوزير محمد عبد اللطيف حوارًا مفتوحًا مع طلاب الصف الأول الثانوي حول نظام شهادة البكالوريا المصرية، موضحًا ما يوفره هذا النظام من فرص امتحانية متعددة، ومسارات تعليمية متنوعة تؤهل الطلاب بشكل أفضل للالتحاق بالتعليم الجامعي.

كما حرص الوزير على مناقشة الطلاب حول مادة البرمجة والذكاء الإصطناعي واستمع إلى آرائهم بشأن محتوى المنصة التعليمية "كيريو"، ومدى استيعابهم لها، حيث أكد الطلاب إنجازهم مستويات متقدمة على المنصة.

وفي هذا الإطار، أوضح محمد عبد اللطيف أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مهارات البرمجة والابتكار واستخدام الأدوات الرقمية الحديثة لدى الطلاب، مشيرًا إلى أن مهارات الذكاء الإصطناعي أصبحت من أكثر المهارات المطلوبة عالميًا، وأن دمجها ضمن المناهج التعليمية يمثل خطوة محورية فى تطوير منظومة التعليم المصرى.

وأشاد الوزير بحالة الانضباط وانتظام العملية التعليمية داخل مدارس المحافظة، والجهود المبذولة لضبط سير العام الدراسى، معربًا عن تقديره لجهود المحافظة في تطوير العملية التعليمية.

ومن جانبه، ثمّن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، جهود وزير التربية والتعليم فى دعم وتطوير المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن هذه الجهود انعكست بشكل إيجابي على مستوى الأداء داخل المدارس، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير كافة الإمكانيات، وبذل أقصى الجهود الممكنة للارتقاء بالعملية التعليمية، وتهيئة المناخ المناسب أمام الطلاب لزيادة التحصيل الدراسى.

