بعد انطلاقها في الخارج، تعرف على محافظات جولة الإعادة للمرحلة الثانية بانتخابات النواب 2025

انطلقت اليوم عملية التصويت في الخارج بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث بدأ المصريون المقيمون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في المراكز الانتخابية المحددة.

وتستمر عملية التصويت بالخارج غدًا، على أن يبدأ التصويت في الداخل يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتيجة الرسمية للانتخابات يوم 25 ديسمبر الجاري، بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات في كافة اللجان على مستوى الجمهورية.

 

جولة الإعادة للمرحلة الثانية

وتشمل دوائر جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والبالغ عددها 55 دائرة متبقية من هذه المرحلة.

وكانت الهيئة أعلنت أن المرحلة الثانية أسفرت عن فوز 40 مرشحًا (4 مستقلين و36 حزبيًا)، بينما ستجرى جولة الإعادة على 101 مقعد يتنافس عليها 202 مرشح فى 55 دائرة.
 


محافظات المرحلة الثانية 


وترصد فيتو المحافظات التى تضم الدوائر الـ 55 فى  المرحلة الثانية كالتالى:

- محافظة الدقهلية

- محافظة الغربية-

 محافظة كفر الشيخ
- محافظة المنوفية

- محافظة القليوبية

- محافظة الشرقية

- محافظة القاهرة

الهيئة الوطنية للانتخابات

ووفقا للجدول الزمني الذى أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات للمرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات كان الموعد النهائى للإعلان عن انتهاء انتخابات مجلس النواب 2025، هو 25 ديسمبر المحدد لإعلان نتيجة إعادة المرحلة الثانية، إلا أن مع إلغاء الانتخابات فى الدوائر الـ19 التى ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وإلغاء الانتخابات فى الدوائر الـ30 التى ألغتها المحكمة الإدارية العليا، أعدت الهيئة الوطنية جدول زمنى جديد يحدد خلاله الميعاد النهائى لهذه الانتخابات والذى وفقا له سوف تُعلن النتيجة النهائية يوم 10 يناير المقبل.

