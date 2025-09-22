شلبي: العقوبات الأمريكية تستهدف منظمات حقوقية وتغض الطرف عن جرائم الاحتلال

أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الوضع الإنساني في فلسطين كارثي، حيث يقترب عدد الشهداء من 60 ألفًا، فضلًا عن عشرات الآلاف من المصابين، مشددًا على أن ما يجري يمثل “محرقة كبرى” تستوجب وقف نزيف الدماء فورًا.



جرائم الاحتلال

وقال خلال الندوة التي نظمتها لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين اليوم مساء اليوم، إنه تابع لقاءً عبر إحدى القنوات الأمريكية، اعترف خلاله أحد قادة المنظمات الصهيونية بحجم الخسائر البشرية بين المدنيين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن التوقعات كانت تتجه إلى فرض عقوبات على مرتكبي جرائم الحرب المحتلين، غير أن الضغوط الأمريكية حالت دون ذلك.



استهداف المنظمات الحقوقية

وأشار «شلبي» إلى أن العقوبات استهدفت منظمات حقوقية عربية ودولية تعمل منذ عام 2002 على دعم الشعب الفلسطيني، وملاحقة مجرمي الحرب، وإعداد ملفات توثّق الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية لتقديمها إلى القضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.

