العربية لحقوق الإنسان والمفوضية تدشنان حوارا إقليميا لإنشاء شبكة خبراء عرب

تعقد المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، في إطار إحياء الذكرى السابعة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالشراكة مع المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لقاءً تشاوريًّا إقليميًّا بالعاصمة المصرية القاهرة يومي 16 و17 ديسمبر 2025، يستهدف وضع الأسس المؤسسية لإطلاق شبكة إقليمية لخبراء حقوق الإنسان العرب العاملين ضمن منظومة الأمم المتحدة.

وقالت المنظمة: "إن هذا اللقاء في لحظة مفصلية تمر بها المنطقة العربية، حيث تتقاطع التحديات الحقوقية البنيوية مع أزمات سياسية وأمنية ممتدة، أبرزها النزاعات المسلحة، والانقسامات المجتمعية، وتراجع أوضاع الحقوق والحريات في عدد من الدول، إلى جانب استمرار الاحتلال الإسرائيلي وما يترتب عليه من انتهاكات جسيمة ومنهجية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهو ما ألقى بظلاله على أولويات الأجندة الحقوقية الإقليمية والدولية".

وأضافت: "ورغم التقدم النسبي الذي أحرزته بعض الدول العربية خلال العقود الماضية، سواء على مستوى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الأساسية، أو إنشاء مؤسسات وطنية معنية بحقوق الإنسان، وتطوير آليات تشريعية وتنفيذية ذات صلة، إلا أن فجوة التطبيق لا تزال تمثل التحدي الأبرز، في ظل ضعف التنسيق، وتباين الإرادة السياسية، وتنامي الخطابات الأمنية التي كثيرًا ما تُقدَّم على حساب الحقوق والحريات الأساسية".

وقال المحامي علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن اللقاء يهدف إلى معالجة أحد أوجه القصور الجوهرية في العمل الحقوقي العربي، والمتمثل في عدم الاستفادة المثلى من الرصيد المهني والمعرفي المتراكم لدى الخبراء العرب العاملين أو السابقين بآليات الأمم المتحدة، سواء اللجان التعاهدية أو الإجراءات الخاصة. إذ تسعى الشبكة المزمع إنشاؤها إلى تحويل هذا الرصيد إلى قوة دعم فني ومعرفي فاعلة، قادرة على مساندة الدول العربية والمجتمع المدني في الوفاء بالتزاماتها الدولية، وتطوير السياسات العامة والتشريعات الوطنية على أسس حقوقية متوافقة مع المعايير الدولية.

كما يناقش المشاركون سبل بناء إطار تشاركي مستدام يربط بين الخبراء الأمميين من جهة، والفاعلين الوطنيين والإقليميين من جهة أخرى، بما يسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ودعم عمليات إعداد التقارير الدورية، وبناء القدرات، وتطوير أدوات الرصد والمتابعة، إلى جانب الإسهام في برامج التعليم والتدريب ونشر الوعي المجتمعي.

