خبير استراتيجي يكشف أهداف إسرائيل من تكرار الاقتحامات والاعتقالات بالضفة الغربية

أكد اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن ما نراه في الضفة الغربية من اقتحامات واعتقالات إسرائيلية متواصلة، إلى جانب اعتداءات من قبل المستوطنين الإسرائيليين على أملاك الفلسطينيين تكشف الاهداف الاسرائيلية الدفينة وهو قتل القضية الفلسطينية والتخلص من فكرة حل الدولتين، موضحا أن اتفاق وقف اطلاق النار من وجهة نظر اسرائيل ما هى الا مرحلة لترتيب نفسها للمرحلة التالية لاستكمال المخطط.

الحكومة الاسرائيلية لا تريد الاستقرار

وأكد فى تصريح لفيتو أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد الاستقرار لان هذا يعنى سقوطها ومحاسبتها وبالتالى تسعى لإشعال الصراع سواء على الساحة الفلسطينية أو على الساحة اللبنانية أو مع إيران من أجل إنقاذ نفسها وإنقاذ نتنياهو من المحاسبة داخليا وخارجيا، وبالتالى السعى لخلق واقع ديمغرافى جديد من خلال إقامة المستوطنات واستيلاء المستوطنين على الأراضى الفلسطينية وتدمير زراعتهم وهدم منازلهم.

تصفية فكرة الضم الزاحف

وتابع: الأهداف الإسرائيلية لا تتوقف عند هذا الحد، وإنما منها أيضا منع تشكيل مقاومة جديدة وتصفية فكرة الضم الزاحف من خلال الواقع الديمغرافى الجديد، وفى نفس الوقت إرضاء اليمين المتطرف المساند لنتنياهو إلى جانب هدف آخر بالغ الأهمية، وهو دفع الفلسطينيين للهجرة وترك مزارعهم وهذا كله يحدث وسط غفلة من العالم الذي لا ينظر إلى هذه الممارسات اليومية التي تشمل حرق المنازل والمزارع والمواشي والحيوانات بهدف تجميع الفلسطينيين في مراكز محيطة بالمدن الرئيسية فقط والاستيلاء على كل الأراضى المتبقية بإجبار الفلسطينيين على الرحيل من أراضيهم أو التجمع في مراكز حول المدن الرئيسية.

