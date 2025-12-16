ضبط 3 أطنان دواجن فاسدة داخل مجزر غير مرخص في الغربية

18 حجم الخط

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية من توجيه ضربة رقابية قوية خلال حملة ليلية مكبرة بمركز المحلة الكبرى، أسفرت عن ضبط مجزر دواجن غير مرخص يعمل في الخفاء والتحفظ على كميات كبيرة من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها بالأسواق.

تلقت المديرية بلاغا يفيد بوجود مجزر دواجن غير مرخص بإحدى قرى مركز المحلة الكبرى يقوم بذبح وتجهيز الدواجن دون أي إشراف بيطري أو رقابي، تمهيدا لتداولها بالأسواق ما يشكل خطرا جسيما على الصحة العامة.

وعلى الفور وبتنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بتشديد الرقابة على الأسواق ومصانع المواد الغذائية والتصدي للمخالفات الجسيمة كلف المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية بتشكيل حملة تموينية مكبرة.

وشارك في الحملة مفتشو الرقابة التموينية بالمديرية خالد مرعي وخالد زكي بالاشتراك مع الأطباء البيطريين بمديرية الطب البيطري بالغربية، حيث تم تنفيذ حملة ليلية فجر اليوم الثلاثاء استهدفت إحدى المناطق النائية بالمحلة الكبرى.

وأسفرت الحملة عن ضبط مجزر دواجن غير مرخص يقوم بالذبح والتجهيز دون أي اشتراطات صحية مع تعبئة الدواجن داخل أكياس تحمل بيانات وهمية.

وبالفحص البيطري تبين وجود كميات من أوراك وصدور وفيليه الدواجن غير المدون عليها أي بيانات وبها سائل انفصالي مدمم ما يؤكد عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وبلغ إجمالي المضبوطات 3110 كيلو من الدواجن المتنوعة وتم التحفظ على الكميات المضبوطة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأكدت مديرية التموين بالغربية استمرار حملاتها المكثفة على مدار الساعة وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين مع تطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين.

