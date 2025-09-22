الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أنجلينا جولي: أحب وطني أمريكا ولكنني لم أعد اعترف به

أنجلينا جولي، فيتو
أنجلينا جولي، فيتو

أنجلينا جولي، تحدثت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار أنجلينا جولي، عن بلدها الولايات المتحدة الأمريكية، خلال تواجدها في مهرجان سان سيباستيان السينمائي الإسباني، لعرض فيلمها الجديد Couture.

وأكدت أنجلينا في المهرجان على حبها لوطنها، لكنها لم تعد تعترف به.

 

أنجلينا جولي لم أعد أعرف بلدي

ووجه مراسل صحفي سؤالا لأنجلينا خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان قائلا: ما الذي تخشاه كفنانة وأمريكية؟ تنهدت الممثلة بعمق، ثم أجابت ببرود: "إنه سؤالٌ صعبٌ للغاية".

ثم قالت جولي: "أحب بلدي، لكن في هذا الوقت، لا أعرفه.. لطالما عشتُ في بيئةٍ دولية، عائلتي دولية، أصدقائي، حياتي... نظرتي للعالم متساوية، موحدة، ودولية.. أعتقد أن أي شيء يُفرّق أو يحدّ من التعبيرات الشخصية والحريات لأي شخص هو أمرٌ خطيرٌ للغاية.. هذه أوقاتٌ عصيبةٌ للغاية، لذا يجب أن نحرص على عدم قول أي شيءٍ بشكلٍ عابر.. هذه أوقاتٌ عصيبةٌ للغاية نعيشها معًا".

أنجلينا جولي تكرم المصورة الفلسطينية فاطمة حسونة في كان

 في سياق متصل، حرصت الممثلة أنجلينا جولي، على تذكر المصورة الفلسطينية فاطمة حسونة، التي استشهدت على يد جيش الاحتلال، وذلك خلال تواجدها في الدورة الأخيرة لمهرجان كان السينمائي الدولي.

وكرمت أنجلينا فاطمة، عبر قراءة كلماتها أمام أعين الصحافة العالمية، التي حضرت مهرجان كان، وقالت: “أريد موتًا يسمعه العالم، وأثرًا يبقى على مر العصور، وصورًا خالدة لا يمحوها الزمان ولا المكان.. - فاطمة حسونة”.

أنجلينا جولي: غزة تتحول لمقبرة جماعية بينما العالم يشاهد

تحدثت الممثلة الشهيرة إنجلينا جولي، عن المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، مستنكرة صمت العالم عما يحدث للشعب الفلسطيني.

ونشرت أنجلينا جولي صورة لمجزرة جباليا، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، وكتبت أسفلها قائلة:"هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين، الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه… لقد ظلت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية… 40% من القتلى أطفال أبرياء… عائلات بأكملها تُقتل... وبينما يراقب العالم، وبدعم نشط من العديد من الحكومات، يتعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين - الأطفال والنساء والأسر - للعقاب الجماعي، وتجريدهم من إنسانيتهم، كل ذلك بينما يُحرمون من الغذاء، والدواء، والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي... ومن خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار، لأسباب إنسانية، ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،من فرض وقف إطلاق النار على كلا الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انجلينا جولي أخبار أنجلينا جولي أنجلينا جولي امريكا

مواد متعلقة

أنجلينا جولي تتألق في العرض العالمي لفيلم couture بمهرجان تورنتو (صور)

كوثر بن هنية تكشف تفاصيل انضمام براد بيت وخواكين فينيكس لفيلم "صوت هند رجب"

الأكثر قراءة

موضوع في غاية الأهمية، توفيق عكاشة يكشف سر دعوة ترامب قادة الدول العربية للاجتماع بأمريكا

تفاصيل طرد المغنية العالمية دوا ليبا لمدير أعمالها بسبب فلسطين

قرار جمهوري بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة

تنظيم الاتصالات: إيقاف توريد أي أجهزة تعمل بتكنولوجيا الجيل الثالث بداية من هذا الموعد

أحضان وقبلات ترامب لأرملة تشارلي كيرك تثير الجدل، والنشطاء: الرئيس الحنين رزق (فيديو)

قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ

فيريرا يفاضل بين ثنائي الزمالك لتعويض غياب بيزيرا أمام الجونة

خدمات

المزيد

قفزة جديد في أسعار الطماطم بالأسواق اليوم

الأونصة تسجل مستويات جديدة، الذهب يواصل الصعود ويهز الأسواق العالمية

آخر تطورات أسعار الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 22-9-2025

سعر الجنيه الذهب يتخطى 40 ألف جنيه في الأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم بيع شيء يمكن استعماله في أمر مباح أو محرم في نفس الوقت

يستحب فيه الدعاء، فضائل شهر ربيع الثاني وأهم الأحداث التاريخية فيه

حكم تغيير الاسم إلى آخر أفضل منه، ومتى يكون واجبا؟ مفتي الجمهورية يرد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads