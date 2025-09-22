أنجلينا جولي: أحب وطني أمريكا ولكنني لم أعد اعترف به

أنجلينا جولي، تحدثت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار أنجلينا جولي، عن بلدها الولايات المتحدة الأمريكية، خلال تواجدها في مهرجان سان سيباستيان السينمائي الإسباني، لعرض فيلمها الجديد Couture.

وأكدت أنجلينا في المهرجان على حبها لوطنها، لكنها لم تعد تعترف به.

أنجلينا جولي لم أعد أعرف بلدي

ووجه مراسل صحفي سؤالا لأنجلينا خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان قائلا: ما الذي تخشاه كفنانة وأمريكية؟ تنهدت الممثلة بعمق، ثم أجابت ببرود: "إنه سؤالٌ صعبٌ للغاية".

ثم قالت جولي: "أحب بلدي، لكن في هذا الوقت، لا أعرفه.. لطالما عشتُ في بيئةٍ دولية، عائلتي دولية، أصدقائي، حياتي... نظرتي للعالم متساوية، موحدة، ودولية.. أعتقد أن أي شيء يُفرّق أو يحدّ من التعبيرات الشخصية والحريات لأي شخص هو أمرٌ خطيرٌ للغاية.. هذه أوقاتٌ عصيبةٌ للغاية، لذا يجب أن نحرص على عدم قول أي شيءٍ بشكلٍ عابر.. هذه أوقاتٌ عصيبةٌ للغاية نعيشها معًا".

أنجلينا جولي تكرم المصورة الفلسطينية فاطمة حسونة في كان

في سياق متصل، حرصت الممثلة أنجلينا جولي، على تذكر المصورة الفلسطينية فاطمة حسونة، التي استشهدت على يد جيش الاحتلال، وذلك خلال تواجدها في الدورة الأخيرة لمهرجان كان السينمائي الدولي.

وكرمت أنجلينا فاطمة، عبر قراءة كلماتها أمام أعين الصحافة العالمية، التي حضرت مهرجان كان، وقالت: “أريد موتًا يسمعه العالم، وأثرًا يبقى على مر العصور، وصورًا خالدة لا يمحوها الزمان ولا المكان.. - فاطمة حسونة”.

أنجلينا جولي: غزة تتحول لمقبرة جماعية بينما العالم يشاهد

تحدثت الممثلة الشهيرة إنجلينا جولي، عن المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، مستنكرة صمت العالم عما يحدث للشعب الفلسطيني.

ونشرت أنجلينا جولي صورة لمجزرة جباليا، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، وكتبت أسفلها قائلة:"هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين، الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه… لقد ظلت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية… 40% من القتلى أطفال أبرياء… عائلات بأكملها تُقتل... وبينما يراقب العالم، وبدعم نشط من العديد من الحكومات، يتعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين - الأطفال والنساء والأسر - للعقاب الجماعي، وتجريدهم من إنسانيتهم، كل ذلك بينما يُحرمون من الغذاء، والدواء، والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي... ومن خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار، لأسباب إنسانية، ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،من فرض وقف إطلاق النار على كلا الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.