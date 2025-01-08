أنجلينا جولي تكشف عن مشاعرها خلال فترة الطلاق من برادبيت

أعربت النجمة العالمية أنجلينا جولي، 49 عامًا، عن مشاعرها الشخصية قبل التوصل إلى تسوية طلاقها مع الممثل براد بيت، بعد معركة قانونية استمرت ثماني سنوات.

مشاعر انجلينا جولي خلال فترة الطلاق من براد بيت

وقالت جولي، في مقابلة مع راديو "تايمز"، إنها تساءلت عما إذا كان "نورها قد خفت" خلال هذه الفترة العصيبة.

وأوضحت أنجلينا جولي، التي تناقش دورها الجديد كمغنية الأوبرا ماريا كالاس، قائلة: "كفنانة، تمرين بمراحل مختلفة في الحياة، في بعض الأحيان، تتساءلين عما إذا كانت أجزاء منك قد انطفأت أو إذا كنتِ لا تعرفين نفسك بعد الآن".

وأضافت أنجلينا جولي: "يا لها من هدية أن أُمنح الفرصة في هذه المرحلة من حياتي لتحدي نفسي بفعل شيء جديد أرعبني، إنها أعظم هدية يمكن أن أتلقاها".

طلاق أنجلينا جولي وبراد بيت

وجاءت هذه التصريحات بعد أسبوع من إعلان تسوية طلاقها من برادبيت.

ووفقًا لمصدر مقرب لجولي تحدث إلى مجلة People، فإن أبناءها لعبوا دورًا محوريًّا في دعمها وحثها على الدفاع عن حقوقها خلال السنوات الماضية.

وقال المصدر: "لقد نشأ الأطفال وهم يشاهدون مدى تأثير النفوذ والامتيازات في تهميش أصوات البعض وألمهم. لذلك، شجعوها على التمسك بحقوقها والدفاع عن نفسها".

وللزوجين السابقين ستة أطفال: مادوكس، 23 عامًا، وباكس 21 عامًا، وزهرة، 19 عامًا، وشيلوه، 18 عامًا، ونوكس وفيفيان، 16 عامًا.

والجدير بالذكر، أن أنجلينا جولي تقدمت بطلب الطلاق في عام 2016 بعد حادثة على متن طائرة زعمت خلالها أن براد بيت اعتدى جسديًّا عليها وعلى اثنين من أطفالهما.

وكشفت وثائق المحكمة لاحقًا عن تفاصيل مزعومة تتعلق بخنق براد بيت أحد الأطفال وصفعه آخر، إلى جانب اعتداءات أخرى.

على مدار سنوات، خاض الزوجان نزاعات قانونية بشأن الحضانة وممتلكات مشتركة، بما في ذلك مصنع النبيذ الفرنسي Château Miraval.

ومع تسوية الطلاق مؤخرًا، قال مصدر مقرب من بيت لموقع Page Six: "إنه ممتن لبدء صفحة جديدة مع بداية العام".

يُشار إلى أن براد بيت على علاقة بالمصممة اينيس دي رامون منذ عام 2022، والتي يُقال إنها شجعته على تسوية القضايا العالقة لبناء حياة مستقرة معًا في المستقبل.

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