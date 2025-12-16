خبيرة: الاستثمار في وقود الطائرات المستدام بمصر خطوة محورية نحو الاقتصاد الأخضر

18 حجم الخط

قالت الدكتورة رشا السلاب، الخبير والمحلل المالي والاقتصادي: إن توقيع الحكومة المصرية عقدًا مع مجموعة Al Mana Holding القطرية لتنفيذ مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) باستثمارات أولية تبلغ 200 مليون دولار، يُعد تطورًا مهمًا على مسار توطين صناعات الطاقة النظيفة داخل مصر، ويعكس تحولًا استراتيجيًا نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت السلاب فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن المشروع، الذي سيتم تنفيذه داخل المنطقة الصناعية المتكاملة بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يمثل أول استثمار صناعي قطري من نوعه في هذه المنطقة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات المستدامة وخدمات الطاقة النظيفة.

تفاصيل المشروع وأبعاده الاقتصادية

وأضافت أن المشروع يستهدف إنتاج وقود الطائرات المستدام باستخدام زيت الطهي المستعمل كمادة خام رئيسية، بطاقة إنتاجية للمرحلة الأولى تقدر بنحو 200 ألف طن سنويًا، إلى جانب منتجات بيوكيماوية مصاحبة مثل البيوبروبان والبيونافثا، مع خطة للتوسع عبر ثلاث مراحل داخل مساحة صناعية تقارب 100 ألف متر مربع.

وأكدت في تصريحاتها، أن حجم الاستثمار المعلن للمرحلة الأولى، والبالغ 200 مليون دولار، يعكس ثقة المستثمر القطري في البيئة الاستثمارية المصرية، خاصة في ظل ما توفره المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من بنية تحتية ولوجستية متطورة وقربها من موانئ التصدير العالمية.

عقود الشراء ودورها في تقليل المخاطر

وأشارت الدكتورة رشا السلاب، إلى أن ما تردد بشأن وجود اتفاقية شراء طويلة الأجل مع شركة طاقة عالمية كبرى – مثل شركة شل – لشراء كامل إنتاج المشروع، يمثل عنصر أمان أساسي من الناحية المالية، حيث يقلل من مخاطر التسويق، ويعزز قدرة المشروع على الحصول على تمويل مصرفي أو استثماري بشروط أفضل.

وبينت أن مشروعات وقود الطائرات المستدام تعتمد بدرجة كبيرة على استقرار عقود الشراء، وتكلفة المواد الخام، والدعم التنظيمي المرتبط بالتحول الأخضر عالميًا، وهو ما يجعل مثل هذه الاتفاقيات عاملًا حاسمًا في تحقيق الجدوى الاقتصادية.

الجدول الزمني والتنفيذ

وتوقعت السلاب أن يستغرق تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع ما بين 18 و24 شهرًا، مشيرة إلى أن بدء الإمداد التجاري قبل نهاية عام 2027 يُعد إطارًا زمنيًا منطقيًا لمشروعات صناعية بهذا الحجم، شريطة سرعة استكمال التراخيص والإجراءات التمويلية.

فرص العمل وسلاسل الإمداد المحلية

وأوضحت أن المشروع سيسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، سواء خلال مرحلة الإنشاء أو التشغيل، فضلًا عن تنشيط سلاسل إمداد محلية جديدة لجمع زيت الطهي المستعمل من المطاعم والمنشآت الغذائية، بما يفتح المجال أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول في هذه المنظومة.

البعد البيئي والاستدامة

وأكدت السلاب أن أهمية المشروع لا تقتصر على العائد الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى البعد البيئي، حيث يسهم وقود الطائرات المستدام في خفض الانبعاثات الكربونية مقارنة بالوقود التقليدي، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية لخفض البصمة الكربونية لقطاع الطيران.

وشددت في الوقت نفسه على ضرورة وجود منظومة صارمة لجمع المواد الخام والرقابة البيئية، لضمان استدامة المشروع وعدم تحوله إلى عبء بيئي.

تحديات محتملة وتوصيات

ولفتت إلى أن أبرز التحديات المحتملة تتمثل في: ضمان توافر كميات كافية ومستدامة من زيت الطهي المستعمل، تقلب أسعار المواد الخام عالميًا، والإجراءات التنظيمية والبيئية، ومتطلبات التمويل طويل الأجل.

وأوصت بضرورة إجراء دراسات تفصيلية لسلسلة التوريد، وتوضيح بنود عقود الشراء طويلة الأجل، مع دراسة تقديم حوافز استثمارية وضريبية داعمة لضمان نجاح المشروع واستدامته.

كما اشارت السلاب إلى أن مشروع وقود الطائرات المستدام يمثل نقلة نوعية في هيكل الاستثمار الصناعي بمصر، ويعزز من قدرتها على جذب استثمارات خضراء ذات قيمة مضافة عالية، بشرط تحويل الإعلانات إلى عقود تنفيذية واضحة، وخطط تشغيل واقعية تضمن النجاح الاقتصادي والبيئي للمشروع.

