جبران يبدأ غدًا زيارة رسمية إلى إيطاليا لفتح أسواق عمل جديدة للكوادر المصرية

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل
يبدأ محمد جبران وزير العمل، اعتبارا من غدا  الأربعاء، زيارة رسمية إلى دولة إيطاليا تستمر على مدار يومين، وذلك في إطار جهود الدولة  لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التشغيل، والتدريب المهني، وتنقل العمالة، وفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المدربة، بما يلبي احتياجات سوق العمل الإيطالي وفق المعايير الأوروبية.

تشغيل العمالة المصرية في إيطاليا

وتتضمن الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات المهمة مع مسئولي شركات التوظيف والتدريب، واتحاد الصناعات المتوسطة والصغيرة (CNA)، إلى جانب لقاء رسمي مع وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، لبحث آفاق التعاون المشترك، وتقديم مقترحات عملية لتنظيم وتسهيل انتقال وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا، بما يضمن حقوق العمال ويحقق الاستقرار لسوق العمل.

آليات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية

كما تشمل الزيارة الانتقال إلى مدينة ميلانو، حيث يجري الوزير  زيارة  لـ"مفتشية العمل" بإقليم لومبارديا للاطلاع على آليات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، وزيارة مدرسة ESEM-CPT المتخصصة في تدريب عمالة قطاع التشييد والبناء، لبحث التعاون في مجال استقدام وتدريب العمالة المصرية ورفع كفاءتها المهنية.

ويختتم الوزير زيارته بعقد لقاء موسع مع الجالية المصرية في ميلانو، لعرض جهود وزارة العمل في دعم وحماية العمالة المصرية بالخارج، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم، في إطار تعزيز التواصل المباشر مع أبناء مصر العاملين بالخارج.

منظومة التدريب المهني المصرية

تأتي هذه الزيارة تأكيدًا على جاهزية منظومة التدريب المهني المصرية، ودور وزارة العمل في إعداد عمالة مؤهلة قادرة على المنافسة دوليًا، وتعزيز الشراكات مع الدول الصديقة بما يخدم مصالح العمالة المصرية والاقتصاد الوطني.

