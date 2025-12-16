الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خريطة سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء، خفيفة على هذه المناطق

سقوط الأمطار
سقوط الأمطار
18 حجم الخط
ads

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط  أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال  سيناء وشمال الوجه البحرى.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

طقس الإثنين، اضطراب حركة الملاحة وارتفاع الأمواج يصل لـ 3.5 متر


ويكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء تمتد بنسبة 30% على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد  فى الصباح الباكر وآخر الليل  على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 11
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اضطراب حركة الملاحة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الثلاثاء حالة الطقس اليوم حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم حالة الطقس ودرجات الحرارة

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

الطقس الآن، أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى

شبورة كثيفة وانخفاض درجات الحرارة، الأرصاد تحذر السائقين من الصباح حتى التاسعة

ارتفاع الأمواج يصل لـ 3 أمتار، تحذير من الملاحة في البحر المتوسط وخليج السويس

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار غدا الثلاثاء

شبورة كثيفة لمدة 6 ساعات، تعرف على حالة الطقس غدا الثلاثاء

حالة الطقس الآن، سيول على سيناء وأجواء باردة على شمال البلاد

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة على 7 مدن

الأكثر قراءة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

سعر الخضار اليوم، انخفاض 14 صنفا أبرزهم البطاطس والليمون في سوق العبور

لتر العباد يتراجع 7 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

بالتفاصيل، طرح أراض استثمارية طبية وتعليمية

سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

بعد فتح التقديم، ضوابط وخطوات التقديم لمشرفي حج الجمعيات الأهلية

مرعب.. لحظة سقوط حاويات قطار طوخ (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم هدم البيت في المنام وعلاقته بالسعى نحو بناء حياة أفضل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads