طرح البوستر الرسمي لدراما "Positively Yours"

18 حجم الخط

كشفت قناة "A" عن بوستر جديد للدراما الكورية المرتقبة "Positively Yours" يجمع بطلي العمل تشوي جين هيوك وأوه يون سيو.

الدراما، المقتبسة من ويبتون شهير، هي كوميديا رومانسية تتناول العلاقة بين رجل وامرأة، كلاهما أقسم على عدم الزواج.

ويؤدي تشوي جين هيوك دور "كانج دو جون"، وريث الجيل الثاني لعائلة ثرية ويبدو أنه يمتلك كل شيء. بعد وفاة شقيقه الأكبر، يعيش "كانج دو جون" فقط من أجل عائلته المتبقية والشركة، متعهدًا بالبقاء عازبًا طوال حياته – حتى تقلب مصادفة "جانغ هي وون" حياته رأسًا على عقب.

وتجسد أوه يون سيو شخصية "جانج هي وون"، سيدة أعمال تحصل على 100 نقطة في العمل وصفر في الحب، بعد أن تركتها ندوب طلاق والديها وكلمات والدتها القاسية، أقسمت على عدم الزواج واختارت أن تعيش كعزباء – حتى يغير تطور غير متوقع كل شيء.

ومن المقرر أن تعرض دراما "Positively Yours" لأول مرة يوم 17 يناير القادم، في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت كوريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.