ثقافة وفنون

العد التنازلي بدأ، خمسة نجوم يتنافسون على الجائزة الكبرى في SBS للدراما 2025

حفل جوائز SBS للدراما،
حفل جوائز SBS للدراما، فيتو
كشف حفل جوائز SBS للدراما لعام 2025 عن قائمة المرشحين لنيل الجائزة الكبرى في إعلان ترويجي جديد، مساء أمس الإثنين الموافق 15 ديسمبر الجاري.

وقد ضمت قائمة المرشحين الخمسة لهذا العام الأسماء التالية، بناءً على أدوارهم في الأعمال الدرامية التي عرضت على قناة SBS:

  • جو هيون جونج عن دراما "Queen Mantis"
  • هان جي مين عن دراما "Love Scout"
  • يون كي سانج عن دراما "The Winning Try"
  • لي جي هون عن دراما "Taxi Driver 3"
  • بارك هيونج شيك عن دراما "Buried Hearts"

ومن المقرر إقامة حفل جوائز SBS للدراما لعام 2025 في 31 ديسمبر 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية، ويقدم الحفل كل من شين دونج يوب وتشايه وون بين وهوو نام جون.

جائزة أفضل ثنائي بحفل SBS لعام

وسبق وأعلن حفل جوائز دراما SBS عن فتح باب التصويت لجائزة أفضل ثنائي.

وضمت قائمة الثنائيات المرشحة لنيل الجائزة كلًّا من:

  • هان جي مين ولي جون هيوك عن مسلسل “Love Scout”.
  • بارك هيونج سيك وهونج هوا يون عن مسلسل “Buried Hearts”.
  • يوك سونج جاي وكيم جي يون عن مسلسل “The Haunted Palace”.
  • ها يو جون وبارك جي هو عن مسلسل “Spring of Youth”.
  • تشوي وو شيك وجونج سو مين عن مسلسل “Would You Marry Me؟”.
  • جانج كي يونج وآن أون جين عن مسلسل “Dynamite Kiss”.

ومن الجدير بالذكر أن عملية التصويت لجائزة أفضل ثنائي قد بدأت بالفعل ومن المقرر أن تستمر حتى يوم 24 من ديسمبر في تمام الساعة 11:59 مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية.

