45.8 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال الجلسة نحو 45.8 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 2.649 مليون ورقة منفذة على 140 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 18.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.788 مليون ورقة منفذة على 157 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 17.81 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 82.19 % خلال الجلسة.

تداولات جلسة الإثنين

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.981 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 42305 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 51825 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 19227 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 4644 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13007 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 17236 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4479 نقطة.

