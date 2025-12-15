مصر تفوز بالمركز الثاني والثالث في البطولة الدولية للدارتس (صور)

18 حجم الخط

حصدت مصر المركزين الثاني والثالث في بطولة مصر الدولية للدارتس، والتي أقيمت في مدينة السلام شرم الشيخ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بحضور الدكتور يحيي عبد القادر، رئيس الاتحادات المصرية والعربية والإفريقية للدارتس، والدكتور عماد البناني، رئيس الاتحاد العربي للرياضة للجميع بمشاركة ٢٢٠ لاعب يمثلون ٢٣ دولة.

عمرو أسامة يفوز بالمركز الثاني

فاز اللاعب المصري عمرو أسامة بالمركز الثاني في بطولة مصر الدولية، وفاز بالمركز الأول اللاعب نورمي إيكارد من جنوب أفريقيا وفاز بالمركز الثالث اللاعب المصري مصطفى عبد الغني

لاعب النمسا في المركز الأول

وفاز بالمركز الأول للعبة وقوف اللاعب برنهارد هايدر من النمسا وفاز بالمركز الثاني اللاعب بول تارجيك من النمسا كما فاز بالمركز الثالث اللاعب ميشيل هولتزن من ألمانيا واللاعب مايكل بابست من النمسا.

وفي بطولة الدمج فاز بالمركز الأول اللاعب إيدي بروليوس من جنوب أفريقيا وبالمركز الثاني اللاعب ماركو مولترر من النمسا كما فاز المركز الثالث اللاعب جيمي دي يونغ من هولندا وأندرياس كراسا من النمسا

نتائج السيدات في البطولة الدولية للدارتس

وفي بطولة الناشئات سيدات فازت اللاعبة مريم عبد الحفيظ من مصر وفازت اللاعبة سيلينا جلاسر من النمسا وبالمركز الثالث فاز اللاعب بيليناي توانا بهليفان من تركيا واللاعبة مريم الفخراني من مصر.

وفي بطولة الناشئين رجال فاز اللاعب ويس فان دن براند من هولندا بالمركز الأول وفاز تيمو جانسر من النمسا بالمركز الثاني وفاز باالمركز الثالث اللاعبين لوكا دانيال فالـنر من النمسا ووبن أونترشتاينر من النمسا

وفي بطولة الناشئات تحت سن ٢٣ سنه فاز بالمركز الأول اللاعبه مريم عبد الحفيظ من مصر وبالمركز الثاني سلمى محمود من مصر وبالمركز الثالث سندس حسن من مصر وأنجيلا بروميل من هولندا

وفي بطولة الناشئين تحت 23 سنة رجال فاز بالمركز الأول فيليكس تورين من السويد وفاز بالمركز الثاني ريناتو سكولامييرو من إيطاليا وفاز بالمركز الثالث:

ويس فان دن براند من هولندا وهانيس كلاسن من ألمانيا.

وفي بطولة ماسترز السيدات فازت بالمركز الأول اللاعبه كريستيانه موزيك من النمسا وفازت بالمركز الثاني مريم عبد الحفيظ من مصر.

وفازت بالمركز الثالث اللاعبه انجيلا بروميل من هولندا وميشيل ألواست من ألمانيا.

وفي بطولة ماسترز الفردي المفتوح فاز بالمركز الأول ألان أبيابي من الفلبين وبالمركز الثاني دانيال زاباتا من كتالونيا وبالمركز الثالث مرسل يافوز من تركيا وماسيمو ألفييري من تركيا

بطولة الكراسي المتحركة

وفي بطولة مصر المفتوحة للكراسي المتحركة فاز بالمركز الأول اللاعب نورمي إيكارد من جنوب أفريقيا وبالمركز الثاني مصطفى عبد الغني من مصر كما فاز بالمركز الثالث اللاعب عمرو أسامة من مصر

كما فاز اللاعب برنهارد هايدر من النمسا في بطولة مصر وقوف ويالمركز الثاني ميشيل هولتزن من ألمانيا والمركز الثالث بنجوى محمد من مصر وبول تارجيك من النمسا.

بطولة الدمج المفتوحة

كما فاز في بطولة الدمج المفتوحة بالمركز الأول اللاعب هيرمان فان دايك من هولندا وبالمركز الثاني أندرياس كراسا من النمسا وبالمركز الثالث جيمي دي يونغ من هولندا واللاعب إيدي بروليوس من جنوب أفريقيا.

وفي بطولة الناشئات المفتوحة فازت بالمركز الأول اللاعبه سيلينا جلاسر من النمسا وبالمركز الثاني اللاعبه كنزي عبد الحفيظ من مصر وبالمركز الثالث اللاعبة بيليناي توانا بهليفان من تركيا واللاعبه سندس حسن من مصر.

كما فاز في بطولة الناشئين المفتوحة بالمركز الأول اللاعب ميلان برينكمان من هولندا وبالمركز الثاني فاز اللاعب تيمو جانسر من النمسا وبالمركز الثالث

بن أونترشتاينر من النمسا واللاعب أدريانو راييتش من النمسا

بطولة الناشئات المفتوحة

وفي بطولة الناشئات المفتوحة تحت سن ٢٣ سنة فازت بالمركز الأول اللاعب سلمى محمود من مصر وبالمركز الثاني اللاعبة ريم عبد الحفيظ من مصر وفازت بالمركز الثالث اللاعبة بيليناي توانا بهليفان من تركيا واللاعبة أنجيلا بروميل من هولندا.

وفي البطولة المفتوحة رجال تحت سن ٢٣ سنة فاز بالمركز الأول اللاعب ويس فان دن براند من هولندا وفاز بالمركز الثاني اللاعب هانيس كلاسن من ألمانيا وفاز بالمركز الثالث اللاعب ريناتو سكولامييرو من إيطاليا واللاعب فيليكس تورين من السويد.

وفي البطولة المفتوحة سيدات فازت بالمركز الأول اللاعبة كنزي عبد الحفيظ من مصر وبالمركز الثاني اللاعب مريم عبد الحفيظ من مصر وفازت بالمركز الثالث اللاعبه بيليناي توانا بهليفان من تركيا واللاعبة كريستيانه موزيك من النمسا

وفي بطولة الفردي المفتوحة رجال فاز بالمركز الأول اللاعب بول ميلفورد من إنجلترا وبالمركز الثاني اللاعب مرسل يافوز من تركيا وفاز بالمركز الثالث اللاعب دانيال زاباتا من كتالونيا وجيفري بيكيما من هولندا.

