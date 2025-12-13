رئيس اتحاد الدارتس يوقع بروتوكول تعاون مشترك مع الاتحادين العربي والدولي

18 حجم الخط

وقع الدكتور يحيي عبد القادر، رئيس الاتحاد المصري والعربي للدارتس والدكتور عماد البناني رئيس الاتحاد العربي للرياضة للجميع، وماركو توماسيني، رئيس الاتحاد الدولي للسوفت دارتس، بروتوكول تعاون مشترك، وذلك في أعقاب دخول اللعبه بشكل رسمي ضمن رياضة الدارتس والحصول علي العضوية المنتسبة لدي لاتحاد الدولي للدارتس.

تعليق رئيس الاتحاد العربي للدراتس

أكد رئيس الاتحاد العربي للدارتس أن اتحاد السوفت دارتس كان يمارس نشاطه بعيدا عن الاعتراف الدولي ونتيجة لتوسع أنشطة اتحاد السوفت دارتس وزيادة عدد الممارسين على مستوى العالم في منطقة آسيا وأوروبا وأمريكا استدعى ضرورة حصول السوفت دارتس على عضوية وقبول الاتحاد الدولي للدارتس وهذا ما تم في سبتمبر الماضي، حيث أقرت الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للدراتس قبول عضوية السوفت دارتس كعضوية منتسبة لذلك بدأ تحرك مسئولي اتحاد السوفت دارتس نحو نشر اللعبة في كل المناطق الجغرافية.

وكان بطولات الدارتس بشرم الشيخ التي تنظمها مصر فرصة كبيرة لدخول اللعبة رسميا في المنطقة العربية والإفريقية خاصة أن مصر ترأس الاتحادين الأفريقي والعربي فكان توقيع البروتوكولات علي المستوي العربي والأفريقي إيذانا ببدء العمل المؤسسي ووجود تنظيمات رسمية للسوفت دارتس بكل دول المنطقة والسماح بتنظيم بطولاته جمبا إلى جمب مع الدارتس التقليدي.

لعبة السوفت دارتس

يذكر أن لعبة السوفت دارتس تمارس من خلال أسهم قصيرة غير مدببة رغم أن الهارد دارتس تمارس بواسطة أسهم مدببة.

وأشار رئيس الاتحاد العربي للدارتس أن الفرق بين النوعين يكمن في لوحة الدارتس نفسها حيث إن السوفت دارتس هي عبارة عن لوحة الكترونية كهربائية بينما اللوحة التقليدية لا تعتمد علي التقنية الإلكترونية.

وأضاف رئيس الاتحاد العربي للدارتس انه من المنتظر أن يتم التواصل مع كل الدول العربية للبدء في تنظيم البطولات لكلي نوعي الدارتس الهارد والسوفت بشكل رسمي على المستويين المحلي والإقليمي والقاري.

