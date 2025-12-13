الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رئيس اتحاد الدارتس يوقع بروتوكول تعاون مشترك مع الاتحادين العربي والدولي

لحظة توقيع بروتوكول
لحظة توقيع بروتوكول التعاون لرياضة الدارتس
18 حجم الخط

وقع الدكتور يحيي عبد القادر، رئيس الاتحاد المصري والعربي للدارتس والدكتور عماد البناني رئيس الاتحاد العربي للرياضة للجميع، وماركو توماسيني، رئيس الاتحاد الدولي للسوفت دارتس، بروتوكول تعاون مشترك، وذلك في أعقاب دخول اللعبه بشكل رسمي ضمن رياضة الدارتس والحصول علي العضوية المنتسبة لدي لاتحاد الدولي للدارتس.

تعليق رئيس الاتحاد العربي للدراتس

أكد رئيس الاتحاد العربي للدارتس أن اتحاد السوفت دارتس كان يمارس نشاطه بعيدا عن الاعتراف الدولي ونتيجة لتوسع أنشطة اتحاد السوفت دارتس وزيادة عدد الممارسين على مستوى العالم في منطقة آسيا وأوروبا وأمريكا استدعى ضرورة حصول السوفت دارتس على عضوية وقبول الاتحاد الدولي للدارتس وهذا ما تم في سبتمبر الماضي، حيث أقرت الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للدراتس قبول عضوية السوفت دارتس كعضوية منتسبة لذلك بدأ تحرك مسئولي اتحاد السوفت دارتس نحو نشر اللعبة في كل المناطق الجغرافية.

 

وكان بطولات الدارتس بشرم الشيخ التي تنظمها مصر فرصة كبيرة لدخول اللعبة رسميا في المنطقة العربية والإفريقية خاصة أن مصر ترأس الاتحادين الأفريقي والعربي فكان توقيع البروتوكولات علي المستوي العربي والأفريقي إيذانا ببدء العمل المؤسسي ووجود تنظيمات رسمية للسوفت دارتس بكل دول المنطقة والسماح بتنظيم بطولاته جمبا إلى جمب مع الدارتس التقليدي.

لعبة السوفت دارتس 

يذكر أن لعبة السوفت دارتس تمارس من خلال أسهم قصيرة غير مدببة رغم أن الهارد دارتس تمارس بواسطة أسهم مدببة.

وأشار رئيس الاتحاد العربي للدارتس أن الفرق بين النوعين يكمن في لوحة الدارتس نفسها حيث إن السوفت دارتس هي عبارة عن لوحة الكترونية كهربائية  بينما اللوحة التقليدية لا تعتمد علي التقنية الإلكترونية.

وأضاف رئيس الاتحاد العربي للدارتس انه من المنتظر أن يتم التواصل مع كل الدول العربية للبدء في تنظيم البطولات لكلي نوعي الدارتس الهارد والسوفت بشكل رسمي على المستويين المحلي والإقليمي والقاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يحيى عبد القادر الاتحاد العربي للدراتس عماد البناني الاتحاد العربي للرياضة للجميع الدارتس دارتس

مواد متعلقة

الاتحاد المصرى للدارتس يعلن عن تفاصيل وبرامج بطولات شرم الشيخ 2025

الاتحاد المصري للدارتس يعقد مؤتمرًا صحفيًا موسعًا للكشف عن بطولات شرم الشيخ الدولية 2025

الأكثر قراءة

آرسنال يخطف فوزا قاتلا من وولفرهامبتون في مباراة الأهداف العكسية بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، فولهام يفوز خارج ملعبه 3-2 على بيرنلي

أحمد السقا بعد فيديو دعم محمد صلاح: هبطل تمثيل وإرموني في الزبالة

أشرف زكي يكشف مستجدات الحالة الصحية لـ عبلة كامل وحقيقة دخولها المستشفى (فيديو)

الداخلية تعلن نتيجة القبول بكلية الشرطة غدًا

شاهد، أهداف مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

الدوري الإنجليزي، فولهام يتقدم على بيرنلي 2-1 في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت

سعر الدرهم الإماراتي في 5 بنوك مصرية اليوم السبت

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في منتصف تعاملات اليوم

سعر السكر في السوق المصرية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الموز في المنام وعلاقته بالموت القريب

«دولة التلاوة» يعلن نتائج تصويت الحلقة العاشرة وتأهل 5 متسابقين بعد منافسات قوية

المتسابق مهنا ربيع يخطف أنظار لجنة تحكيم «دولة التلاوة» بقراءة من سورة سبأ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads